Terremoto en los Oscar: por primera vez en la historia no se verán por televisión a partir de 2029

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado un cambio histórico en la transmisión de los Premios Oscar: a partir de la edición de 2029, la ceremonia abandonará la cadena norteamericana Abc, donde ha sido emitida durante décadas, para pasar exclusivamente a YouTube.

Este acuerdo, que se extenderá hasta 2033, convierte a la plataforma de Google en el nuevo hogar global de los Oscar, incluyendo no sólo la gala principal, sino también los eventos complementarios de la alfombra roja, el anuncio de nominaciones y los Governors Awards.

Abc seguirá encargándose de las transmisiones hasta 2028, año en que se celebrará el centenario de estos premios. La decisión responde al deseo de la Academia de Hollywood de llegar a una audiencia mucho más amplia en todo el mundo, aprovechando el alcance masivo de YouTube, donde la ceremonia podrá verse de forma gratuita en muchos países. Los directivos de la institución destacan que esta alianza «permitirá inspirar a nuevas generaciones de cinéfilos y creadores, manteniendo al mismo tiempo la tradición y el prestigio de los Oscar».

El CEO de YouTube ha expresado su entusiasmo por asociarse «con una de las instituciones culturales más importantes», enfatizando cómo esta colaboración «llevará la celebración del cine a espectadores de todos los rincones del planeta». Este movimiento representa un paso muy significativo hacia el streaming digital, ya que la entrega de los Oscar será el primer gran premio de entretenimiento en dejar por completo la televisión tradicional en favor de una plataforma online.

Los directivos de la Academia, Bill Kramer (director ejecutivo) y Lynette Howell Taylor (presidenta), han expresado su entusiasmo por esta alianza global y multifacética. «La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá llevar nuestro trabajo a la mayor audiencia posible, beneficiando a nuestros miembros y a toda la comunidad cinematográfica», declararon.

En los últimos años, las audiencias de los Oscar en televisión han fluctuado, con picos recientes como los 19.69 millones de espectadores en 2025 —el mejor registro en cinco años—, pero muy por debajo de los récords históricos de décadas pasadas. El streaming, liderado por plataformas como YouTube —que ya domina el visionado en Estados Unidos, según datos de Nielsen—, ofrece accesibilidad inmediata y global. Otros premios, como los SAG Awards en Netflix, han dado pasos similares, pero los Oscar marcan un hito al ser los primeros en dar el salto completo a YouTube.