86-93. El Fibwi no puede con el Agropal Palencia en Son Moix

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha caído por 86-93 ante el Super Agropal Palencia en un intenso duelo. El partido, tremendamente igualado, ha contado con un final lleno de polémica por una serie de decisiones arbitrales, expulsión del speaker del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, incluida, con las que la grada del Palau no ha estado en absoluto de acuerdo. Los primeros compases de partido eran más que igualados llegándose al ecuador del primer parcial con 8-11 favorable a los de Natxo Lezkano. Los de Pablo Cano se reponían con un buen trabajo colectivo para poner el marcador en 22-18 cerrándose el primer parcial con 25-18 en el marcador.

El segundo cuarto lo arrancaba el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma de manera muy seria en defensa estando acertado en ataque para poner el marcador en 36-29 tras los primeros minutos de cuarto. Seguían firmes los mallorquines que lograban situarse con 43-34 en el marcador tras cinco puntos consecutivos de Laron Smith. Se llegaba al descanso con 50-44 en el marcador.

En el tercer parcial los de Natxo Lezkano trataban de acercarse en el marcador pero Pablo Cano y los suyos seguían reivindicando su condición de invictos en liga ante una de las plantillas más potentes de la liga . Hecho que demostraban los visitantes al situarse con 62-66 tras una serie de acciones en las que los de Pablo Cano no encontraban la canasta rival y veían como su rival si lo hacía pero de nuevo Brian Vázquez, con un triple marca de la casa, acercaba a los isleños en el marcador situando el duelo en 67-70.

Los visitantes se ponían con 70-76 en el marcador en los primeros compases de un último cuarto en el que Pablo Cano tenía que salir del partido tras la segunda técnica del encuentro, en una falta muy protestada por la grada de Son Moix. Los mallorquines se reponían situándose con 80-84 en el marcador a falta de cuatro minutos para el final del encuentro. El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se sobreponia a los elementos para empatar el encuentro a 84. Una serie de decisiones arbitrales que hacían que Son Moix entrase en ebullición finalizándose el partido con 86-91 a favor del Super Agropal Palencia.

Fibwi Palma: Lucas Capalbo (13), Juan Bocca (7), Osvaldas Matulionis (8), Jon Ander Aramburu (10). Pedro Bombino (10). También jugaron Laron Smith (7), Loic Menuge (5), Oscar Siquier (0), Lysander Bracey (16), Brian Vázquez (10).

Agropal Palencia: Vrankic (27), Borg (10), Oroz (0), -Jakovics (11), Armus (8). También jugaron Wintering (6), Kunkel (19), Kamba (0), Rodríguez (0), Chema González (8), Ugochukwu (4).

Parciales: 25-18, 25-26, 17-27, 19-22.

Árbitros: Lema Parga, Sanhermelando y Baena Criado. Eliminaron por faltas personales Lucas Capalbo. Señalaron antideportiva a Rodríguez, Señalaron técnica a Jon Ander Aramburu, Lysander Bracey y doble técnica a Pablo Cano, técnico del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.