El director de ‘Weapons’ confirma el desarrollo de una precuela: «Hay una historia y estoy muy emocionado»

El cine de terror ha supuesto un vergel estimulante de talento para la comunidad cinéfila en este 2025. Aunque en realidad, el género lleva sorprendiendo a los espectadores desde la estimulante It Follows en 2014, pasando por la Hereditary de Ari Aster, hasta llegar al día de hoy donde apuestas como Devuélvemela, Los pecadores o 28 años después han establecido un reinado autoral en el horror que supera en gran medida al resto de géneros. Eso sí, esta temporada tiene una gran triunfadora por encima del resto que hace escasas horas acaba de confirmar un seguimiento por parte de su director: Weapons tendrá una precuela sobre el personaje de la tía Gladys.

Los principales rumores surgieron al poco tiempo de su estreno en cines. Con un presupuesto de 38 millones de dólares, la segunda cinta como director de Zach Cregger consiguió recaudar 264 millones de dólares en el box office, logrando además una unanimidad singular dentro de la crítica especializada. Atrevida en su variedad tonal y en el uso del humor dentro de su contexto dramático, la alegoría sobre la violencia escrita por el propio Cregger no contaba demasiado de su principal villano, la histriónica Gladys (Amy Madigan). Y claro, teniendo en cuenta la estructura capitular centrada en cada uno de los personajes del relato, parecía claro que Warner Bros y el realizador habían recortado la parte en la que se nos explicaba el recorrido de la antagonista, previo a su llegada a la pequeña comunidad estadounidense. Concretamente a la casa de su sobrino, el pequeño Alex (Cary Christopher). Ahora, en una entrevista reciente, Cregger ha confirmado la información de que existe un guion para Weapons que funcionaría como una precuela y a pesar de estar todavía tanteando el desarrollo, el autor norteamericano se siente profundamente emocionado al respecto.

‘Weapons’: una precuela en camino

La charla de Cregger tenía como motivo la promoción del lanzamiento al mercado doméstico de Weapons. Una representación del producto en el mercado físico que no tuvo su ópera prima en solitario, Barbarian. Aunque el director sigue pensando que existe alguna posibilidad real de que esta termine llegando a tener una versión en DVD y Blu-ray.

No obstante, en la entrevista concedida a Fangoria, pronto se pasó a hablar de su último trabajo confirmado la posibilidad de ver en un futuro la historia de Weapons reconvertida en precuela:

«Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto. Hay una historia y estoy muy emocionado. No son tonterías», le expresaba el director al medio. Una idea que además, Cregger ya tenía en mente antes de que se estrenase la película.

Enfocado en ‘Resident Evil’

Independientemente del desarrollo o no de Weapons y su precuela, en estos instantes el cineasta está enfocado en su adaptación del videojuego Resident Evil. Historia en la que volverá a contar con Austin Abrams en el papel principal y que de momento, también ha fichado al ganador del Globo de Oro, Paul Walter Hauser.

Sin adaptar ninguna entrega en concreto de la saga de zombis de Capcom, el estreno está previsto para el 18 de septiembre de 2026.