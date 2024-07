El último tráiler de ‘Deadpool y Lobezno’ confirma el regreso de esta estrella de Marvel

Las expectativas puestas en Deadpool y Lobezno son muy altas. No es para menos, pues si de normal una tercera parte del mercenario bocazas ya era per se atractiva para el público, su continuación junto al regreso de Hugh Jackman como Logan supone una mezcla explosiva para la taquilla. La introducción de ambos personajes en el UCM de Marvel, apunta casi con total seguridad a ser el taquillazo del verano y eso que Del revés 2 no se lo va a poner nada fácil, con casi 900 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Sin embargo, esta buddy movie de la Casa de las Ideas tiene un interés añadido para los fans: el interés por ver qué personajes del pasado regresarán en esta entrega. Y claro, el último tráiler ha mostrado la vuelta de un rol muy especial en la historia de el ex X-Men.

Por su argumento centrado en el multiverso, parecía cantado que Deadpool y Lobezno iba a tener como uno de sus principales reclamos descubrir que roles volverían para dar vida a todos aquellos superhéroes y villanos que el estudio puso en las manos de la 20th Century Fox en el pasado. Así y para desgracia de Kevin Feige y su equipo, las filtraciones fotográficas por rodar en exteriores terminaron por matar algunas de las sorpresas del proyecto. Pese a todo es cierto que hablamos de cameos menores, como volver a ver a Jennifer Garner en el papel de Elektra, tener a Aaron Stanford de nuevo como Piros o la revancha combativa entre el propio Lobezno con el Dientes de sable de Tyler Mane, al que el actor canadiense dio vida en la primera cinta de los X-Men en el año 2000. Por supuesto, la fábrica de héroes y villanos se guardará más de un as en la la manga. Aunque el nuevo tráiler ha revelado una emotiva y sorprendente reincorporación.

‘Deadpool y Lobezno’: vuelve X-23

Centrándose en la descripción de una versión del hombre de adamantium derrotado, el adelanto promocional definitivo de la película nos muestra algunos flashback de Lobezno en su etapa anterior al UCM. Claro está que a pesar de que Jackman recupere el papel, este X-Men no es el que conocimos en la factoría de la Fox. La versión alternativa que protagoniza la nueva cinta se siente fracasada por mucho que Wade Wilson confíe en él para salvar a su familia y amigos. Todavía desconocemos por qué el rol de Lobezno es clave para salvar el mundo, pero ahí está una X-23 adulta para recordarle que todo el mundo siempre se equivoca con él y que en esta historia, él es el héroe que la misión necesita. «Siempre fuiste la persona equivocada…hasta que dejaste de serlo», explica una Dafne Keen entre sombras al final del adelanto.

A Keen pudimos verla recientemente en la serie de Star Wars, The Acolyte y ahora después de la sorpresa, ha revelado en una entrevista reciente lo genial que se había sentido al tener que ocultar su aparición en Deadpool y Lobezno, mintiendo constantemente durante la promoción de la última serie de Lucasfilm: «Me divertí mucho guardándolo en secreto. Tuve que hacer un montón de presentaciones para un trabajo que acabo de terminar. Me preguntaron en cada entrevista y tuve que mentir, lo cual fue muy divertido».

En sus declaraciones, dadas a Entertainment Weekly, Keen aseguró haberse inspirado en la campaña de negación que tuvo que hacer Andrew Garfield para Spider-Man: Sin camino a casa, asegurando que el nominado al Oscar era un auténtico «maestro» en la disciplina. La actriz española también comparó y explicó cómo su diferencia de edad interpretando a X-23 le ayudó a que tanto ella como el personaje, entiendan mejor la ira de Logan.: «Fue maravilloso volver a eso y explorarlo como adulta, ahora comprendido mucho más la ira de los padres y aportándolo a tu caso. Descubrí que Laura, en Logan, tuvo un padre por casualidad y luego lo perdió. Vemos que nuevamente sabe apreciar, y con esa sabiduría, lo mucho que significa su padre para ella».

¿De qué trata la película?

Deadpool y Lobezno volverá a tener una calificación R y supondrá el estreno de ambos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel propiedad de Disney. Por lo que descubrimos en el primer tráiler, Wade Wilson es reclutado por la AVT (Autoridad de Variación Temporal) con el objetivo de salvar a todo su mundo, mientras colabora con su nuevo compañero e intentan vencer a la villana Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin.

Dirigida por Shawn Levy, el cineasta marca su tercera colaboración con Reynolds tras Free Guy y El proyecto Adam y su segunda colaboración con Jackman, después de haber trabajado juntos en Acero puro en 2011.

Deadpool y Lobezno llega a los cines el próximo 25 de julio.