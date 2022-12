Henry Cavill no regresará a ‘The Witcher’ después de colgar la capa de Superman

Los últimos meses del 2022 han sido muy movidos para Henry Cavill. El actor completaba su agenda fílmica con el estreno de Enola Holmes 2 o producciones como Argylle, que se estrenará finalmente en 2023. Sin embargo, desde Warner Bros y concretamente con la fijación de Dwayne Johnson, se propuso a Cavill volver a enfundarse la capa de Superman. SU rol en el universo de DC que construyó Zack Snyder es quizás lo que mejor ha perdurado de una serie de largometrajes que han derivado en una reestructuración estratégica tras más de una década bajo la incapacidad de construir un universo atractivo a la altura del trabajo de Marvel. Cavill apareció en una escena postcréditos de Black Adam y el asunto se convirtió en algo oficial, con los fans encantados. Con motivo de ello (o igual era una decisión ya tomada), el intérprete abandonó otro de sus papeles más emblemáticos, el del brujo Geralt de Rivia en The Witcher. Ahora, después de la decisión por parte de James Gunn y Peter Safran de contar la historia de un joven Clark Kent, sabemos que Cavill no entra en os planes del futuro más inmediato de DC, por lo que se ha quedado sin ambos papeles. Pero ¿existe alguna posibilidad de recuperar su papel en la serie fantástica de Netflix?

Lejos de enfadarse con la compañía, Henry Cavill expresó en un comunicado que había tenido una reunión con Gunn y Safran y que su sueño como hijo de Kripton había terminado. Terminó elogiando al equipo de DC y se mostró orgulloso de poder haber representado el papel. Las malas noticias parecen pegarse como una lapa a la sombra del consolidado actor este final de año y además según Variety, tampoco podría volver al papel de Geralt debido a que desde la producción no tienen planes de alterar la temporada 4 de The Witcher. Desde los medios no creen que la salida de la serie de Netflix tuviese que ver con la vuelta a DC, pues el protagonista no estaba nada contento con el poco seguimiento que los guionistas estaban teniendo respecto a los libros del autor original, Andrzej Sapkowski. No obstante, sin el peso de volver como Superman, Cavill en su condición de estrella podría haber presionado para cambiar ciertos aspectos de la adaptación.

Además de la fuente de la información de la revista norteamericana, Peter Friedlander, responsable de series dentro de Netflix, aseguró su apoyo al nuevo héroe de la franquicia, Liam Hemsworth: “Henry (Cavill) es un Geralt extraordinario y creo que Liam continuará y también será un Geralt extraordinario. Ha habido un legado de personajes increíbles y somos muy optimistas al respecto. Continuaremos honrando la propiedad intelectual, los fanáticos, la narración de historias, todo el tiempo”.