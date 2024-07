‘Deadpool y Lobezno’: ¿Un nuevo récord en la taquilla para la calificación R?

La primera Deadpool cambió una vieja costumbre dentro de la producción ejecutiva hollywoodiense. Antes de la llegada a los cines de el mercenario bocazas, las grandes major pensaban que la calificación R en un título suponía una pérdida de dinero innecesaria para los proyectos. Entre otras cosas, porque estos grandes sellos creían que el sistema penalizaría la recaudación, ya que cuando un filme tiene esta clasificación los menores de 17 años deben entrar a las salas acompañados de uno de los padres o de un tutor adulto. Sin embargo, la cinta original logró 782 millones de dólares en la taquilla internacional, abriendo una veda que más tarde aprovecharía Joker, la cual le arrebataría el récord al película de Ryan Reynols como la que más ha conseguido recaudar con dicha calificación. Ahora, con pocos días para el estreno mundial de Deadpool y Lobezno, ¿pueden Wade Wilson y Logan recuperar dicho honor?

A pesar de haber generado una gran expectación con el regreso de Hugh Jackman como X-Men, Deadpool y Lobezno tiene por delante un reto mayúsculo si quiere superar lo que en 2019 consiguió la adaptación de Todd Phillips. Joker logró recaudar 1074 millones de dólares en la cartelera mundial, batiendo el récord del personaje creado por Roy Liefeld y Fabian Nicieza. Sobre todo, teniendo en cuenta que la secuela igualó lo conseguido con la antecesora, pero que todo esto responde a una época en la que el mercado de la exhibición gozaba de una gran salud económica. Eso sí, el interés generalizado lleva a pensar positivamente en las posibilidades de la tercera entrega de cara a superar esas cifras, si tenemos en cuenta la poca competencia que tendrá en su estreno y los datos de la preventa que auguran un inicio demoledor en su primer fin de semana en el box office.

‘Deadpool y Lobezno’: la calificación R

Reynolds no apoya totalmente que los padres muestren a sus hijos Deadpool y Lobezno, pero como él mismo confesó recientemente, ya ha mostrado la cinta a su hijo de 9 años y a su madre, de 70. «Ambos se estaban riendo a carcajadas, sintiendo la emoción que yo más desesperadamente esperaba que la gente sintiera. Cuando vi películas con clasificación R cuando era niño, me dejaron una gran impresión porque no sentí que la gente se estuviera conteniendo, y ha sido una gran inspiración para muchas de las cosas que quiero hacer ahora», comentaba el actor canadiense en una entrevista reciente.

El amor de Reynolds por el personaje comenzó mucho antes que pudiese interpretarlo en la gran pantalla. Sin embargo, desde el mismo momento en el que pudo enfundarse el traje rojo y negro, supo que para diferenciarse del resto de superhéroes de Marvel, Deadpool necesitaría un toque más duro y una calificación R, aunque esto supusiese una venta extremadamente difícil de cara a la 20th Century Fox. De hecho, el propio intérprete explicó que veía imposible que la adaptación viese la luz algún día:

«Cuando finalmente pude hacerla, habían pasado casi 10 años. Ninguna parte de mí pensaba que cuando dieron luz verde a Deadpool, sería un éxito», le contaba Reynolds al New York Times mientras promocionaba Deadpool y Lobezno. El protagonista de Alerta roja le contó al medio que incluso dejo de cobrar sólo para garantizar que el proyecto llegase a la gran pantalla. «No permitieron que mis coguionistas Rhett Reese y Paul Wernick estuvieran en el set, así que tomé el poco salario que me quedaba y les pagué para que estuvieran en el set conmigo, para que pudiéramos formar una sala de guionistas de facto», explicaba.

Dos papeles que cambiaron sus vidas

Hugh Jackman, quien acompañaba a Reynolds en la entrevista, también expresó cómo el papel de Logan era algo que había cambiado su vida. Del mismo modo, el australiano creía que era necesaria esa calificación R a la que habían llegado los dos personajes en la gran pantalla. Amigos en la vida real y compañeros de profesión, ambos sintieron que era importante mantener el tono para sustos establecido en Deadpool y Logan.

«La clasificación influyó mucho en ella, realmente evitando deliberadamente ese uso como valor de impacto y utilizándola como un medio para contar una historia sobre estos dos tipos que es mucho más auténtica de lo que podría ser si estuviera limitado por una clasificación PG-13», ,finalizaba Reynolds.

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 26 de agosto.