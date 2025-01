La nueva película de Star Wars vuelve a cambiar de guionista: el futuro de la saga está en juego

Lucasfilm y Disney están haciendo honor a la frase más conocida del reclamo comercial de La guerra de las galaxias (título original con el que en España, se conocido inicialmente a la creación de George Lucas). Porque el futuro fílmico de la franquicia parece estar en una galaxia muy, pero que muy lejana. De hecho, con este cuidado y escepticismo cualquiera podría pensar que la última trilogía estrenada en cines fue un desastre económico y nada más lejos de la realidad. Los tres largometrajes protagonizados por Rey, le supusieron a las arcas del estudio casi 4.000 millones de dólares, a pesar de las duras críticas de sus propios fans. Siendo por otra parte, algo habitual en la IP, pues cuando la mayoría del fandom de otras sagas defienden dichas historias, los amantes del universo de los Jedi, el Imperio y la República son virulentamente reacios a cualquier novedad. Eso desde el equipo que dirige Kathleen Kennedy, da la sensación de haberse convertido en una alarma creciente, por lo que no existe una prisa real por sacar adelante nuevas aventuras de la trama principal de la propiedad intelectual. El ejemplo más reciente es el de la nueva película de Star Wars, con la incorporación de otro guionista tras la salida de Steven Knight.

El showrunner de Peaky Blinders y nominado al Oscar por Negocios ocultos, iba a ser el responsable de un filme todavía sin título oficial sobre el futuro de Rey. Cinta con la que en teoría, íbamos a ver como la última alumna de Luke Skywalker reconstruía la orden Jedi. Proyecto que llevaba meses paralizado y que por fin parece haber encontrado un nuevo guionista que construya un planteamiento ambientado, 15 años después de los acontecimientos sucedidos en Star Wars: el ascenso de Skywalker. Paralelamente y al igual que sucede con Marvel, la rumorología también ha hecho de las suyas con noticias que apuntaban a que Ryan Gosling sería el protagonista de una propuesta en solitario, mientras que en una fecha más extrema, encontramos el prolongado desarrollo que aún le queda a Star Wars: Dawn of the Jedi. La nueva película de Star Wars con James Mangold (Logan, A complete Unknown) programada para llegar a las salas, a priori, en 2028. Por el momento, la certeza más palpable de la saga en el cine es la llegada de The Mandalorian y Grogu, con un estreno listo para 2026 y siendo a todas luces, una especie de despedida para las tres temporadas de la elogiada serie.

La nueva película de Star Wars

El planteamiento inicial-cómo no-ha divido a los fans de la IP. Pero lo cierto es que la idea de Rey difundiendo los designios de la Fuerza, encaja a la perfección con la idea original de Lucas, viendo a la marca funcionando como un conjunto de historias que pasan de generación en generación. Bajo el nombre provisional de La nueva Orden Jedi, ahora sabemos que el elegido para ocupar el puesto de Knight será George Nolfi.

Un escritor no tan conocido como el autor de Spencer o María Callas, pero que del mismo modo ha tenido sus éxitos comerciales. Nolfi fue el responsable de Ocean’s Twelve, El ultimátum de Bourne o Destino oculto. Esta última fue además su debut tras las cámaras. No obstante y por lo que sabemos, la labor en la dirección de La nueva Orden Jedi seguirá corriendo a cargo de la paquistaní Sharmeen Obaid-Chinoy. Realizadora desconocida en el formato del largometraje, pero que ha sido ganadora de dos Oscar al Mejor cortometraje documental (Saving Face en 2012 y con The Price of Forgiveness en 2016).

Programada para 2027, lo normal sería que a lo largo de este año se fuese confirmando un casting principal y un planteamiento un poco más extenso que nos de algunas pistas del futuro más inmediato al que se dirige la IP.

El declive también en la television

Con la llegada a la cartelera de The Mandalorian & Grogu el próximo en 2026, se cumplirán siete años desde el estreno de la última cinta de la creación de Lucas en los cines. Una espera donde Lucasfilm parecía haber encontrado refugio en la pequeña pantalla de Disney +, pero que con sus últimas historias no ha logrado conectar con el público. Primero porque The Acolyte fue un deastre a todos los niveles y porque después, Tripulación perdida tuvo unos bajísimos números de audiencia.

Con la mirada puesta en los próximos años, la cinta de Lando y la serie A Droid Story intentará paliar la espera hasta devolver a la franquicia a la gran pantalla. Un lugar que nunca debería haber abandonado.