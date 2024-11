Una de las mejores series de Star Wars ya tiene fecha oficial para su segunda temporada

Las series de Star Wars han sido un oasis para los fans de la saga que todavía esperan con ansias un regreso de la historia a la pantalla grande. Un camino pedregoso que ha pasado ya por varios directores y escritores, con el fichaje reciente de Simon Kinberg para hacerse cargo del libreto de una nueva trilogía. Aunque por supuesto, esa vuelta al patio de butacas no incidirá en la continuada expansión del universo creado por George Lucas en Disney +, aumentado su número de ficciones seriadas y entre ellas, estrenando la segunda temporada de la que para muchos es el mejor trabajo en el formato creado por Lucasfilm.

No, no hablamos del adorable Grogu y el Mandaloriano, sino de Andor, la historia que sirve como precuela de la elogiada cinta Rogue One. Una ficción ausente de la Orden Jedi y de la Fuerza, pero con una temática muy centrada en el germen de la Alianza Rebelde y la lucha contra el Imperio que desencadenaría los acontecimientos de Star Wars: Una nueva esperanza. Pues a diferencia del maniqueísmo tan propio de la IP, Andor se posicionó como una de las series de Star Wars más analíticas y profundas en su estudio de personajes. Por eso y aunque originalmente fue concebida para tener una única temporada, la producción creada por Tony Gilroy renovó por una segunda ronda de capítulos y ya tiene una fecha de estreno oficial para su continuación en el calendario de la casa del ratón. Pero, ¿Cuál es la sinopsis oficial la que parte la historia?

‘Andor’: sinopsis y reparto principal

Durante 12 capítulos y ambientada cinco años antes de los eventos que conocimos en la película Rogue One, la sinopsis de Andor es la siguiente: «Siguiendo al espía Cassian Andor durante la formación de la Alianza Rebelde, este joven ladrón se convierte en revolucionario para reunirse finalmente a la Rebelión contra el Imperio Galáctico».

Protagonizada por Diego Luna, Andor fijó un gran reparto en el que pudimos ver a Adria Arjona, Genevieve O’Relly, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Denise Gough, Anton Saunders, Fiona Shaw y Alex Lawther. Gilroy debutó como director en 2007 gracias a Michael Clayton, por la que obtuvo dos nominaciones al Oscar. Una a la Mejor dirección y otra al Mejor guion original, siendo este campo precisamente donde es creador estadounidense más ha destacado, desde la escritura de la propia Rogue One a las adaptaciones de la saga Bourne.

Una de las mejores series de Star Wars

Con un 7,3 de nota media en Filmaffinity y un 96% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, Andor está considerada por la prensa especializada como una de las mejores series de Star Wars, rivalizando directamente con The Mandalorian. Algo que por otra parte no es tampoco muy complicado, pues el terreno del streaming ha sido un camino de luces y sombras para la propiedad intelectual, teniendo sonoros fracasos en su haber como El libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi o la cancelada The Acolyte. Entre los piropos que recibió de los medios se repite la idea del rupturismo del tono de la historia con el resto de aventuras galácticas lucasianas y su capacidad para dejar una huella imborrable en el corazón de los fans. Andor no consiguió ninguno de los premios a los que optó, pero sí que obtuvo el reconocimiento de estar nominada a tres premios Emmy y a un Globo de Oro gracias a la interpretación de Luna.

El estreno de la segunda temporada

Rebautizada oficialmente como Andor: una historia de Star Wars, Disney ha anunciado que la segunda temporada llegará a Disney + el 22 de abril de 2025. Según se ha podido saber, la serie volverá a contar con 12 episodios y tendrá un desarrollo de unos cuatro años dentro de la temporada, ubicando un salto cronológico de un año por cada tres capítulos.

La chispa de la trama que enciende la revolución no es por supuesto, el único producto de Star Wars que llegará a la plataforma de streaming. Antes de que termine el año, podremos ver La tripulación perdida y en 2025 se espera la llegada al catálogo de A Droid Story y la película Lando. En el campo fílmico, la productora liderada por Kathleen Kennedy tiene prevista la creación de la trilogía anteriormente mencionada, pero también un título centrado en el origen de la Fuerza llamado Star Wars: Dawn of the Jedi y una cinta que continuaría el camino de Rey (Daisy Ridley) y que dirigirá Sharmeen Obaid-Chinoy.