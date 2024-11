Star Wars pone su nueva trilogía en manos de un guionista de la saga de X-Men

Puede que en general a Star Wars le hayan ido bien sus nuevas narrativas en la pequeña pantalla. Pero del mismo modo, la proyección de su galaxia muy, muy lejana ha vivido cambios sustanciales en la Fuerza. Desde la figura de Rian Johnson, hasta Patty Jenkins con su cinta de pilotos Rogue Squadron, no son pocos los cineastas y guionistas que han pasado por la preproducción creativa de Lucasfilm. Ahora, parece que el estudio que dirige Kathleen Kennedy apostará (¿definitivamente?) por un director que no consiguió triunfar tras las cámaras de la saga X-Men. Hablamos del guionista y realizador, Simon Kinberg.

Guionista de las cintas de Fox de la Patrulla X, Kinberg es la última figura de un largo carrusel de narradores cinematográficos que han estado en algún momento, al frente del universo creado por George Lucas. El autor británico, asumirá la escritura y la producción de la esperada nueva trilogía de películas que Star Wars quiere plasmar en la gran pantalla. Se desconoce por otro lado si, a ciencia cierta, el impulso de la narración será una continuación de los más recientes episodios de Rey y compañía o si por el contrario, la historia seguirá a un nuevo grupo de personajes. En los últimos años, las series de la aclamada saga de ciencia ficción han ocupado las novedades pertinentes año tras año del catálogo de Disney +. The mandalorian, El libro de Bobba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, The Acolyte…el terreno del streaming ha sido un vergel para explorar la galaxia y de hecho, antes de que termine el año podremos ver una serie más titulada Star Wars: Tripulación Perdida. Una larga temporada de contenido en el que no hemos tenido una película de la IP en salas desde el estreno en 2019 de Star Wars: el ascenso de Skywalker. Por tanto, que Disney lleve más de un lustro sin explotar una de las propiedades intelectuales más lucrativas del celuloide da bastante que pensar. Dicha espera eso sí, finalizará en 2026 con el estreno de la película The Mandalorian y Grogu, aunque esta simplemente es la ejecución final de la serie de tres temporadas que más ha brillado dentro de la plataforma de la casa del ratón. En marcha igualmente, está una cinta sobre el origen de la fuerza titulada Star Wars: Dawn of the Jedi que dirigirá James Mangold y un proyecto sin título en el que Daisy Ridley tendrá que reconstruir la orden Jedi.

¿Quién es Simon Kinberg?

Kinberg inició su carrera como guionista con producciones un tanto irregulares, como xXx2: Estado de emergencia o Sr. y Sra. Smith. No obstante el salto hacia el terreno de las franquicias lo dio en el momento en el que asumió el libreto de X-Men: La decisión final. El creativo seguiría vinculado a la franquicia controlada en aquel momento por Fox y, entre medias, escribió títulos un tanto pobres como Jumper, Esto es la guerra y Abraham Lincoln: Cazador de vampiros. Pero ¿por qué «pescaría» Lucasfilm en el campo ya caduco de la creación narrativa y fílmica de los X-Men? Bueno, la cosa es que Kinberg no es ningun desconocido para la franquicia, pues él mismo se ha encargado de la escritura de algunos de los mediometrajes y cortometrajes de Star Wars Rebels.

Teniendo en cuenta que detrás de la creación y escritura del futuro de Star Wars han estado nombres como el propio Johnson, Guillermo del Toro, David Benioff y DB Weiss (creadores de Juego de Tronos) y Steven Knight, el fichaje de Kinberg es un tanto desangelado y da a entender que desde el equipo de Kennedy únicamente quieren a alguien que pueda ser controlado por el estudio. No se ha confirmado por otra parte, quién asumirá el control de la dirección. Tener a un guionista único precisamente, tiene como objetivo no caer en el error de la anterior trilogía, donde cada una de las entregas era más allá de sus personajes comunes, bastante inconexas entre ellas. Con lo que posiblemente, quizás desde la productora también quieran a un cineasta único para la ocasión.

Las fechas de las nuevas películas

En el calendario fílmico de Star Wars los estrenos tienen previsto el siguiente timing. The Mandalorian y Grogu, tiene previsto estrenarse el 22 de mayo de 2026, la película de Rey en 2027 y Dawn of the Jedi en 2028. En Disney +, La Guerra de las galaxias estrenará varias series en 2025. Entre ellas, Star Wars: A Droid Story y la película Lando, que se estrenará directamente en la plataforma y que fue concebida originalmente como una serie.