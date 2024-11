Denis Villeneuve no quiere dirigir para Star Wars: «Todo descarriló en ‘El retorno del Jedi’»

En el terreno de la ciencia ficción comercial, Star Wars es la franquicia predilecta de millones de cinéfilos en todo el mundo. Una marca tan influyente en el séptimo arte que, con su aparición a finales de los 70, cambió la forma de entender el negocio audiovisual en la industria de Hollywood. El fan promedio de dicha propiedad intelectual es fiel y a la par, especialmente crítico con la herencia posterior de la creación de George Lucas. Por ello, aunque las últimas películas hayan devaluado la esencia de la saga, el público todavía le compra a Lucasfilm el proyecto presente y futuro de seguir expandiendo su historia. Pero a través de ese camino en su explotación creativa, el cosmos galáctico de Jedis y Siths ha perdido varios acólitos. Entre ellos, el del cineasta de Dune, Denis Villeneuve.

Como todo adolescente criado en aquella década, el director canadiense quedó impactado por la llegada a los cines de Star Wars: Una nueva esperanza (en ese momento se tituló simplemente «Star Wars») en 1977. Una película que junto a la secuela El imperio contraataca seguramente pesó en el inconsciente artístico de un joven Villeneuve que todavía ignoraba su profesión tras las cámaras. La historia de Luke, Han Solo y Leia fue entonces algo así como la panacea artística del género y en el presente, es el realizador quien a través de varias producciones memorables se ha erigido como el nuevo autor referente de la ciencia ficción. Sin embargo, la devoción por las aventuras espaciales de la galaxia muy, muy lejana desapareció bien pronto de su imaginario idealizado. Concretamente, Villeneuve cree que la excelencia de la antología se terminó en 1983 tras el estreno de El retorno del jedi. Y por ello, no tiene ningún tipo de interés en ponerse a los mandos del estudio manejado por Disney.

Star Wars es «muy dogmática»

La llegada, Blade Runner 2049, la dilogía Dune…en el campo de la ciencia ficción Villeneuve lleva las riendas autorales y comerciales del género desde hace bastante tiempo. Por ello y vista la crisis creativa-sobre todo fílmica-sobre la IP de Kathleen Kennedy, no son pocos los que han visto en el de Quebec al hombre ideal para asumir el liderazgo de una nueva trilogía.

Desgraciadamente y a diferencia de la mayoría de fanáticos, Villeneuve se desenganchó de la licencia bien pronto. Contexto no muy habitual entre el fandom, pues dentro de la popularidad de Star Wars existen defensores únicos de la primera trilogía, abanderados de las precuelas e incluso, aquellos a los que les gusta toda la saga, incluida las últimas cintas protagonizadas por Rey. Pero el director de Incendies no es ni siquiera de los primeros.

Tal y como recordaba en el podcast The Town, Villeneuve explicó que para él la franquicia fracasó después de las dos primeras películas.

«Yo era el público objetivo. Tenía 10 años. Se me metió en el cerebro (…) Me obsesioné con Star Wars», comenzada contando en unas declaraciones recogidas para THR. El cineasta se deshizo en elogios hacia las dos primeras partes, asegurando que en su momento, El Imperio Contraataca le traumatizó. No obstante, para su visión y la de muchos otros autores, la trama descarriló ya con el estreno de El retorno del Jedi:

«Es una larga historia. Yo tenía 15 años y mi mejor amigo y yo queríamos tomar un taxi e ir a Los Ángeles y hablar con George Lucas. ¡Estábamos muy enojados! Todavía hoy, los Ewoks. Resultó ser una comedia para niños…Star Wars se cristalizó en su propia mitología, muy dogmática, parecía una receta, no más sorpresas. Así que no estoy soñando con hacer una Star Wars porque parece que el código está muy codificado».

El futuro de Villeneuve y Dune

Mientras espera ser nominado a Mejor dirección por Dune: Parte Dos, Villeneuve todavía tiene por delante la preproducción de la película que cerrará su trilogía audiovisual sobre la obra de Herbert. La película llevará por título Dune: Mesías y está programada para llegar a los cines el próximo 2026. Al igual que su antecesora, Dune 2 podría terminar brillando de lo lindo en la mayoría de los premios técnicos de la Academia.

En la misma entrevista también aseguró no querer trabajar para un servicio de streaming como Netflix: «La pantalla grande es parte del lenguaje, de compartir una historia juntos, de recibir la experiencia emocional comunitaria en una sala de cine. No estamos destinados a estar solos, estamos destinados a compartir juntos…Creo que la experiencia del cine prevalecerá».