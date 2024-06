‘Shrek 5’: las razones para creer que el spin-off sobre Asno será un éxito

«Los ogros son como las cebollas», según nuestro querido Shrek y ahora, parece que la franquicia de Dreamworks también se asemejará a dicha verdura, porque todas esas capas con las que el protagonista se definía en la cinta original, representarán igualmente toda una serie de títulos futuros en su universo fantástico. Una noticia genial para los fans de la saga que además, recibieron recientemente una actualización inmejorable por parte de Eddie Murphy, el actor que en la versión original da vida al personaje de Asno. El nominado al Oscar contaba que hace algunos meses que empezó el desarrollo de Shrek 5 y, que lo más probable era la llegada de la esperada continuación en 2025.

Sin embargo, aquella confesión del nominado al Oscar por Dreamgirls no fue la única alegría para los fanáticos, ya que el intérprete también explicó que tras la creación de Shrek 5 vendría un spin-off sobre Asno: «Empezamos a hacer Shrek hace cuatro o cinco meses. Grabé el primer acto y lo haremos este año, lo terminaremos. Shrek 5 va a salir y Asno tendrá su propia película», confesaba alegremente el actor. Han pasado más de 25 años desde que conociésemos por primera vez al personaje al que en España pone voz el cómico José Mota, pero hasta ahora, desde la compañía nunca habían apostado por una historia individual con el icónico burro como protagonista. Su ejecución dependerá en gran medida de los resultados de Shrek 5 en la taquilla, pero existen razones de sobra para creer en un más que probable éxito de un titulo en solitario sobre Asno:

El Gato con Botas lo confirmó

El estado de salud económico de una propiedad intelectual se demuestra con resultados, sobre todo si esta ya ha tenido algún spin-off dentro de su universo. En el caso de Shrek encontramos el ejemplo perfecto (y de momento único) de el Gato con Botas. El personaje interpretado por el español Antonio Banderas. Estrenada en 2011, El gato con botas cosechó 484 millones de dólares en la taquilla internacional, mientras que el pasado 2022 su secuela El gato con botas: el último deseo, aunó en la taquilla 555 millones y el elogio de una crítica sorprendida con el proyecto. Ambas estuvieron nominadas al Oscar a la Mejor película y parte de los buenos resultados de la segunda parte hayan tenido que ver en la confirmación posterior de Shrek 5, pero si el famoso felino ha tenido ya dos entregas muy valoradas ¿cómo no va a triunfar igualmente una historia centrada en Asno?

Algo que extrañaba en su momento incluso al propio actor de Superdetective en Hollywood, quien por otra parte ya apuntó (ante de la confirmación de las dos próximas películas) que estaría encantado de regresar a la saga: «estaría absolutamente abierto si alguna vez vinieran con otra entrega de Shrek, lo haría en segundos. Me encanta Asno. Sabes, hicieron películas del Gato con Botas y pensé ‘deberían haber hecho una película del burro’. Asno es más divertido que el Gato con Botas. Quiero decir, me encanta el Gato con Botas, pero no es divertido como Asno».

‘Shrek 5’ más Asno

Shrek Tercero y Shrek, felices para siempre no obtuvieron una respuesta positiva ni por parte de los espectadores, ni por parte de la prensa especializada. Dos historias realizadas en «automático» a las que se les notaba la falta de cariño y talento creativo de sus dos predecesoras. Siendo este el principal motivo por el que hemos tardado tanto en tener una Shrek 5. A pesar de esa tendencia peyorativa en la calidad, el conjunto de películas del ogro ha logrado reunir en torno a 3.500 millones de dólares en el box office. El conjunto de historias, no ha tenido ni un fallo en lo económico, por lo que la ejecución de la futura cinta sobre Asno debería replicar un modelo económicamente rentable para Dreamworks.

La solvencia de la animación

La animación es uno de los pocos géneros que parece tener una solvencia casi segura en el terreno de la exhibición. Por ejemplo, ante fracasos como El especialista o Furiosa, Del revés 2 se ha presentado como el gran taquillazo del 2024. Crédito económico que ya tuvo el 2023 con Super Mario Bros: la película o Spider-Man: Cruzando el multiverso. Las ganas de ver al escudero de Shrek viviendo su propia aventura, sumado al encanto de disfrutar de una película en familia en las salas, la convierten en un hit internacional que concentre a un gran número de espectadores en el patio de butacas.