Antonio Banderas quiere ver a Tom Holland interpretando al Zorro

Antonio Banderas está a punto de estrenar El gato con botas: El último deseo. El español vuelve a dar vida con su voz al carismático felino de la franquicia Shrek en el segundo spin-off que Dreamworks ha creado del personaje. Claramente, el rol tiene tintes de espadachín español y también, aúna varios guiños a otro gran héroe de la filmografía del actor: El Zorro. Al malagueño le encantaría volver a interpretar al mexicano y pasar el testigo a un intérprete más joven como Tom Holland.

Actualmente, Banderas ha recuperado cierto estatus de estrella en Hollywood. Desde que estuviese nominado al Oscar por su papel en Dolor y gloria, los proyectos y superproducciones de primer nivel se le han caído de las manos. Fue el villano en la adaptación de Uncharted y estará en la despedida de Harrison Ford con Indiana Jones 5. En su momento, su figura brilló en la industria gracias a la adaptación de El Zorro, compartiendo reparto con Anthony Hopkins y Catherine Z. Jones y precisamente, en su última entrevista con Comicbook.com, ha hablado de recuperar al icónico héroe del látigo:

“Sí, lo haría, considera esa posibilidad ¿por qué no? Sí, creo que hoy le dije algo así a alguien. Me preguntaron sobre El Zorro. Si me llamaran para hacer Zorro, haría lo que Anthony Hopkins hizo por mí, que es pasar la antorcha”. Después, el actor pensó en el último Spider-Man de Marvel Tom Holland. “Hice Uncharted con él y es tan enérgico y divertido. Él también tiene esta chipa. ¿Por qué no?”, terminaba de elogiar a su joven compañero de profesión.

Una idea un tanto improbable en la industria actual, debido a la inclusión casi obligatoria en cualquier producto mainstream que quiera pasar de polémicas. Si ya fue criticado el año pasado la interpretación de un personaje cubano por parte de Javier Bardem, ¿qué pasaría si un británico asumiese el papel de un símbolo tan relevante para la cultura mexicana? De hecho, resultaría incluso bastante difícil que Banderas recuperase su papel al ser español. El Zorro es una historia que seguramente necesite un buen reboot, circunstancia que seguramente Warner Bros ya esté trabajando. Hace poco, se habló del guion de un cross-over entre el justiciero centroamericano y el cazarrecompensas Django que jamás llego a realizarse. Holland se ha tomado un breve descanso del cine después de su papel de Nathan Drake y Spider-man: No way home. Antonio Banderas en cambio, tiene la agenda llena de proyectos incluyendo El gato con botas: El último deseo, programada para estrenarse en nuestro país el próximo 21 de diciembre.