Tom Holland le contó a la protagonista de ‘Ms. Marvel’ un gran spoiler de ‘Spider-Man: No way home’

Cualquiera que conozca un poco lo que se cuece entre las bambalinas de la promoción del Universo Cinematográfico de Marvel sabe que Tom Holland es un auténtico aspersor de spoilers. Una condición que los entrevistadores intentan explotar al máximo y por qué no decirlo, hasta los propios responsables de marketing en la casa de las ideas han sabido sacarle partido. Pero, más allá de la lengua suelta del actor en la televisión o en sus redes sociales, ahora sabemos que puede llegar a revelar secretos hasta sus propios compañeros de franquicia. La última víctima ha sido Iman Vellani, la protagonista de la serie Ms. Marvel.

Vellani es una recién llegada al universo marvelita, pero Disney ha decidido presentarla a través de una serie. Lo que es seguro es que su personaje, Kamala Khan, terminará compartiendo pantalla con el héroe arácnido y el resto de nuevos vengadores en algún momento. Este no sería el primer encuentro de Vellani con Holland, ya que según revela la actriz de ascendencia pakistaní en una entrevista, el británico visitó el set de rodaje y le preguntó por la serie:

“Estaba a medio vestir, literalmente un sostén y pantalones cortos de motociclista”, recordaba Vellani, pero la nueva heroína contó que fue tan amable que la conversación continuó con un gran spoiler gigantesco para ella: “Me dijo ‘¿de qué trata tu serie?’ Y yo estaba como ‘¿De qué trata Spider-Man?’ ¡Me muestra completamente una foto de él con Tobey Maguire!”. Por aquel entonces, la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire para la tercera entrega eran rumores no sólo no confirmados, sino desmentidos una y otra vez por Garfield. “Entiendo que ambos estamos en Marvel, pero no necesitaba saber eso antes de que sucediera”, agregó finalmente Vellani.

Ms. Marvel sigue la historia de Kamala Khan, una adolescente de Jerey City que es fan de los Vengadores. Un día asiste a una convención de héroes sin el permiso de sus padres y lo que comienza como un concurso de cosplay, termina con un giro inesperado ¿se está convirtiendo Kamala en una superheroina de verdad? El personaje hizo su primera aparición en los cómics en 2013 y asume su rol de Ms. Marvel dado su fanatismo por Carol Danvers (la capitana Marvel). Los poderes de Khan son los de alterar su cuerpo de forma polimórfica, pudiendo cambiar el tamaño de sus puños y estirar cada una de las partes de su cuerpo. La serie se emite actualmente en Disney +.