Antonio Banderas vivió este pasado jueves una bonita tarde-noche al presentar en Madrid su musical A Chorus Line, que ubica al espectador en los teatros de Broadway de los años 70. Han sido varios meses de espera pero al fin ya se puede disfrutar en Madrid de este importante trabajo en la carrera del malagueño. Durante una amigable charla con los medios de comunicación allí presentes, el actor ha contado cómo vivió personalmente la pandemia, cómo afronta esta nueva etapa profesional marcada más que por dinero, por placer y cuál es la verdadera relación que mantiene con su exmujer, su hija y el cambio de apellido de ésta.

Han sido meses muy duros debido a los devastadores efectos que la pandemia ha generado en todos los ámbitos, pero que se han hecho muy palpables en un sector tan importante como la cultura, que ha quedado algo diezmada. Sin embargo, poco a poco se está saliendo a flote y eso es algo que Antonio celebra. Su empresa no iba a ser menos: «Esta compañía, a parte de todos los valores artísticos que tiene, que ha aprendido a sufrir y a salir con mucha fuerza de ese sufrimiento», comentaba.

Antonio Banderas ha podido anunciar una buena noticia para respaldar el crecimiento de dicha compañía: «Vamos a abrir un segundo teatro en Málaga». Será un nuevo centro de reunión para todos los amantes de esta disciplina y que se unirá al Teatro Soho Caixabank.

No puede quejarse el español de que los negocios le van mal. A su faceta como empresario hay que sumarle su carrera como actor, que está lejos de acabar. Este mismo fin de semana cruza el charco para rodar Indiana Jones. Hay quien se pregunta cómo hace para sacar tanto tiempo. Durante su reciente visita a El Hormiguero comentó que era lo que menos le gustaba de esta gran película: «Mi estado natural es el agotamiento. He rodado películas en cuatro semanas y a veces en menos. Esta lleva desde junio y yo la terminaré en diciembre (…) es un despliegue terrible, son producciones muy grandes. Es fantástico estar ahí, pero también es más impersonal. En las pequeñas estás más en contacto con los creadores, más en familia. En las otras te tienes que concentrar en lo que tienes que hacer y punto».

De vuelta a su presentación de A Chorus Line, Antonio Banderas confesó que la pandemia le había cambiado el orden de prioridades en la vida. Sufrió el COVID y estuvo encerrado durante 74 días. Un duro confinamiento que le hizo ver que «Ya no me interesa tanto trabajar por dinero». Además, explica que «yo nunca había estado 74 días solo, en mi vida, y una vida como la mía tan ocupada y tan loca, me creó un sentimiento de culpabilidad enorme porque sentía continuamente la necesidad de hacer cosas, aunque no tenía por qué hacerlas. Me sirvió para curarme y para repensar los pasos a dar».

Sobre la relación con Melanie Griffith comentó que «es estupenda» y que acudirá a Málaga a verlo actuar, algo que ya hizo su hija. Precisamente, se ha hablado mucho sobre el cambio de apellido de Stella del Carmen. Su padre le quita importancia: «Stella no se ha quitado el nombre, solo que le parece muy largo utilizar todo, pero no, no se ha cambiado el nombre, ella adora a la madre», sentencia.