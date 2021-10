Antonio Banderas ha sido el último invitado a El Hormiguero. El actor ha acudido al espacio de Atresmedia en compañía de Manuel Bandera, para presentar el musical A chorus line, que se estrenará próximamente. Como no podía ser de otra manera, ambos han disfrutado de una noche llena de risas y anécdotas y han demostrado tanto sus habilidades con el baile como su capacidad para reconocer voces, entre otras cosas.

View this post on Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

Después de unos meses muy complicados para el mundo del espectáculo por la consecuencias de la pandemia, parece que poco a poco la situación va recuperando cierta normalidad. “Han sido tiempos muy duros”, ha reconocido el intérprete. Y es que el malagueño montó su compañía justo antes de que estallara la crisis sanitaria: “abrimos un proyecto propio precioso, estábamos a punto de estrenarlo en Broadway y cuando ya estaba todo preparado se nos vino el mundo encima. Pero no nos quejamos porque eso le ha pasado a mucha gente”, ha matizado. Pese a todo, mantiene la ilusión y plantea llevarlo a Broadway algún día: “queremos recuperarlo en Nueva York”, ha sentenciado.

Sin embargo, hasta que ese día llegue, por ahora, la capital de España es el primer paso. Un montaje de grandes dimensiones que se estrenará en breve. “Hemos hecho pruebas a 1800 personas para elegir a cincuenta, había gente muy buena”, ha dicho Antonio Banderas, que ha recalcado que el mundo del musical no cuenta, a día de hoy, con el reconocimiento que debería.

Quien también está encantado con este proyecto es Manuel Bandera: “me llamó mi representante y me dijo que Antonio quería verme. Fui a su teatro y me dijo a ver si me apetecía hacer ‘A chorus line’. Me caí redondo al suelo. Llevo persiguiendo este musical desde 1985. Le dije que sí inmediatamente, sin saber la que se me venía encima”, ha explicado.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

Pablo Motos no ha dudado en preguntarles por la coincidencia en su apellido, ya que, en realidad, Antonio se llama Domínguez Bandera, pero fue Pedro Almodóvar quien le animó a hacer una modificación cuando despegó su carrera. “A mí me han llamado Antonio mil veces y yo atiendo sin problema”, ha dicho Manuel. Por su parte, Antonio ha contado que una vez un taxista de Nueva York lo confundió con Lorenzo Lamas, pero que a él no le importó firmarle un autógrafo.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

Además de A chorus line, el protagonista de El Zorro, está a punto de iniciar el rodaje de la quinta entrega de Indiana Jones, lo que le mantiene muy ocupado. “Mi estado natural es el agotamiento”, ha sentenciado. «A ver si sobrevivo a esa experiencia», ha comentado, ya que después de terminar, tendrá que enfrentarse al estreno de un nuevo musical en Málaga. Sin duda, un ritmo muy acelerado.

Pese a que está ilusionado con el proyecto con Harrison Ford, reconoce que prefiere las producciones más pequeñas: «he rodado películas en cuatro semanas y a veces en menos. Esta lleva desde junio y yo la terminaré en diciembre. Su despliegue es enorme porque pueden llegar a tener hasta cinco unidades diferentes que trabajan a la vez y en distintos países», ha explicado. Este tipo de producciones tan grandes se vuelven algo impersonales, aunque es fantástico que cuenten con él en un rodaje de esta magnitud: “es un despliegue terrible, son producciones muy grandes. Es fantástico estar ahí, pero también es más impersonal. En las pequeñas estás más en contacto con los creadores, más en familia. En las otras te tienes que concentrar en lo que tienes que hacer y punto”, ha recalcado.