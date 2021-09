Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas, se cambia el apellido

No todos los países tienen las mismas costumbres o se rigen por los mismos documentos burocráticos. Stella del Carmen ha tomado la decisión de cambiarse los apellidos. Ese es su verdadero nombre, y sus apellidos son Domínguez y Griffith, pero es hija de Antonio Banderas, lo que provoca un sinfín de confusiones. La hija del actor malagueño tiene sus documentos de identidad oficiales con nombres diferentes. “Hasta le han llegado a poner Carmen como si fuera su apellido”, han comentado desde su entorno a Vanitatis.

La joven se ha trasladado a vivir a Málaga, ciudad donde trabaja codo con codo junto a su padre como segunda ayudante de dirección. Es por eso que ha creído conveniente poner en orden sus cosas y ha presentado una petición legal en los juzgados de Los Ángeles, donde ha residido hasta entonces, para poder unificar todos sus documentos. De esta manera, se llamará Stella del Carmen Domínguez, aunque el apellido de su madre que es Griffith también es necesario en nuestro país como segundo apellido.

La revista estadounidense The Blas ha sido quien ha dado a conocer dicha determinación y ha revelado que Stella quiere desprenderse del Griffith. Sin embargo, el entorno de la protagonista de esta historia niega dichas afirmaciones y justifican este movimiento como una necesidad. “Quiere tenerlo todo en orden y para ello tiene que pedírselo a un juez, pero ni se desprende del apellido de la madre ni nada, se trata de llamarse como se llama”, ha comentado a Vanitatis.

Stella del Carmen, que nació el 24 de septiembre de 1996, es la hija que tienen en común Antonio Banderas -el intérprete escogió este apellido como primero en lugar de Domínguez como nombre artístico- y Melanie Griffith. Al tomar este importante decisión, Stella del Carmen evitará el tener que dar explicaciones en las fronteras, aduanas o cualquier entidad que así lo requiera.

Han sido varios los rumores que han apuntado a que Stella quería eliminar el apellido de su madre por una ‘mala relación, pero nada más lejos de la realidad, pues siempre han estado muy unidas. De hecho, Stella del Carmen no ha dudado en hablar bien de su progenitora cuandoha tenido la ocasión. “Mi madre siempre ha enfatizado la importancia de tener una relación buena y amorosa con uno mismo. En cierto modo, eso me ha envalentonado para poder tener un diálogo abierto con mi yo superior, con Dios o el Universo. Muchas veces me dice que pida por la sabiduría, y ahora que me hecho mayor, soy capaz de mirarla como una inspiración de la persona que quiero ser y las cosas que quiero hacer. Es más como una cosa de adultos. Más como una amistad”, reveló en el pasado.