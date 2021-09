María Casado, a punto de volver a TVE de la mano de Antonio Banderas

María Casado podría estar a punto de volver a la cadena que durante años fue su casa. Según ha publicado el periódico El Mundo, TVE estaría preparando la vuelta de una de sus presentadoras estrella, que regresaría a la cadena pública por todo lo alto. María Casado salió de la Primera en mayo de 2020 cuando, tras haber dejado de presentar La Mañana de la 1, pidió una excedencia.

Las cosas no le han ido nada mal a la periodista, que fue fichada por Antonio banderas para dirigir la vertiente televisiva de su productora, Teatro Soho. Un trabajo que ha compaginado con el cargo de presidenta de la Academia de la televisión. Ahora, según lo publicado, María podría unir su faceta de presentadora con la de productora ya que tal y como anuncia el mencionado diario el aterrizaje de Casado sería de la mano de la productora de Banderas -de la que ella forma parte-, con un programa de grandes entrevistas que se emitirá en prime time. El proyecto aún no está cerrado, pero desde la cadena parece que ya se da por hecho y se cuenta con él de cara a las próximas parrillas de programación.

De confirmarse la noticia, María Casado podría añadir este formato a 59 segundos, El debate de la 1, Los desayunos y La mañana, todos los programas que ha conducido en la cadena a la que tal y como parece está a punto de regresar por todo lo alto.

En los últimos tiempos la periodista catalana se ha convertido en un rostro habitual de las grandes citas de la sociedad en Marbella. Tras su fichaje por la productora de Antonio Banderas, María se instaló en Málaga donde se ha hecho su propio hueco en esas citas que hasta hace no mucho eran más de personajes que de periodistas. Presentar los Goya junto al malagueño más internacional del cine español y frecuentar backstages como los de el Festival Starlite han convertido a Casado en un rostro más de la crónica social patria, y para muestra el revuelo que generó la presentación oficial de su pareja.

Este verano, María aprovechó que acudía a un concierto para posar ante las cámaras de la mano de Martina, una artista nacida en Tarragona pero crecida en Sevilla y que se dedica a la música y la fotografía. La propia cantante se define así en su perfil de Instagram: “Odio el mazapán y los bombones de coco. Estornudo si me da el sol de cara. Compro vinos que cogen polvo y nunca me bebo. Tengo las manos pequeñas, quiero un corazón más grande. El último sorbo de café siempre está frío, pero es mi favorito. En otra vida hubiera sido bailarina. Me aburre la inteligencia de manual. Las cosas que brillan me encantan, pero no entiendo porqué los unicornios están de moda. Me gustaría ser vegana, pero me gusta mucho la carne poco hecha. Me creo distinta, pero no mejor. Mi fruta favorita es el mango, pero como me pringo las manos, me da pereza. No sé salir a la calle sin los labios carmín, y comer tortilla a la francesa me produce dolor de cabeza”.