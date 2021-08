Descubrimos a Martina, la nueva ilusión de María Casado

María Casado se encuentra en uno de sus mejores momentos. A nivel profesional, la periodista dirige la productora que ha puesto en marcha junto a Antonio Banderas, es presidenta de la Academia de Televisión y además fue la encargada de presentar la última Gala Starlite, un evento solidario muy especial al que no faltaron numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Pero además del ámbito profesional, a nivel personal, Casado también está en una de sus mejores etapas. Y es que fue justo en la ciudad de Marbella donde ha decidido presentar ante las cámaras a su novia, Martina. Pero, ¿quién es esta joven que ocupa el corazón de la periodista en estos momentos?. Lo descubrimos.

Aunque no hay muchos detalles sobre su relación, parece que Martina y María Casado llevarían ya varios meses de relación e incluso conviven juntas en un piso en el centro de Málaga. Al parecer se conocieron a través de una amiga común, aunque, de momento, ninguna de ellas se ha pronunciado al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A R T I N A (@martinaxmusica)

Martina es de Tarragona y es cantante y fotógrafa. Gracias a su perfil de Instagram se pueden conocer algunos detalles de su vida. En casi todas las imágenes que comparte, la música ocupa un lugar protagonista. Con más de 2000 seguidores, Martina es una fanática de los sonidos latinos y de artistas colombianos como Camilo. Además, le ha dedicado un tema a su ciudad, «Tarragona jo t’estimo molt». La joven es una amante de los animales y tiene un gato egipcio llamado Havana, que acaba de cumplir un año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A R T I N A (@martinaxmusica)

Ella misma desvela algunos detalles de su vida en su perfil: «odio el mazapán y los bombones de coco. Estornudo si me da el sol de cara. Compro vinos que cogen polvo y nunca me bebo. Tengo las manos pequeñas, quiero un corazón más grande. El último sorbo de café siempre está frío, pero es mi favorito. En otra vida hubiera sido bailarina. Me aburre la inteligencia de manual. Las cosas que brillan me encantan, pero no entiendo porqué los unicornios están de moda. Me gustaría ser vegana, pero me gusta mucho la carne poco hecha. Me creo distinta, pero no mejor. Mi fruta favorita es el mango, pero como me pringo las manos, me da pereza. No sé salir a la calle sin los labios carmín, y comer tortilla a la francesa me produce dolor de cabeza», escribe la joven.

Mientras que María Casado optó para la Gala Starlite por un favorecedor diseño de pailletes multicolor de Teté by Odete, su pareja prefirió un look más sobrio, un jumpsuit en color negro. Ambas demostraron una gran complicidad en la alfombra roja.