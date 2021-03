Antonio Banderas ha sido el presentador de la gala más atípica de los premios Goya. Por segundo año consecutivo, Málaga ha acogido los esperados galardones del cine español que han estado marcados por la distancia de seguridad, las mascarillas y una ceremonia dividida en dos partes: presencial y telemática. El intérprete de ‘Dolor y gloria’ ha sido el hilo conductor del evento junto a la periodista María Casado. Con un traje de dos piezas en color negro combinadas con una camiseta del mismo tono, el actor ha pisado el plató que ha sido montado en el Teatro Soho CaixaBank con mucha ilusión.

Sylvester Stallone, Halle Berry, Melanie Griffith, Mel Gibson, Salma Hayek e Isabelle Huppert mandan un video en apoyo al cine español en los #Goya2021. pic.twitter.com/P9CwsnVmIB — Cineverso.es (@CineversoASN) March 6, 2021

No solo eso, porque su exmujer, Melanie Griffith también ha formado parte de la entrega de premios. Se puede decir que Hollywood se ha colado de lleno en la gala celebrada este sábado. Numerosos rostros conocidos del otro lado del charco han querido apoyar a la industria del cine de nuestro país con unos cálidos mensajes grabados a través de una cámara de vídeo. Es así como la que fue pareja del intérprete de ‘La piel que habito’ ha hecho su aparición estelar. “Apoyo al cine español”, ha dicho la actriz estadounidense. Quien se ha extendido más en su discurso ha sido Salma Hayek.

“Buenas noches. Quiero decir que me enamoré del cine español cuando era muy joven y, aunque ya no soy joven sigo enamorada de él”, ha comenzado diciendo con mucho humor. “Estoy muy agradecida porque me ha dado muchísima inspiración y me ha dado muchísimos amigos a quienes también considero mis mestros”, ha continuado diciendo. Es necesario recordar que la actriz mantiene una excelente relación tanto con Penélope Cruz como con Antonio Banderas, con quien trabajó en la película de ‘Desperado’ -1995-

“Creo que la lengua hispana ha sido apreciada en gran parte por el cine en todas las partes del mundo. Es muy importante que el cine español siga brillando y siga inspirando a gente como a mí”, ha sentenciado. También han querido aportar su granito de arena, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Isabelle Huppert, Tom Cruise, Halle Berry, entre otros.

Historia de amor de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Antonio Banderas y Melanie Griffith era uno de los matrimonios más consolidados de Hollywood. Sin embargo, en 2014 la historia de amor sufrió un cambio inesperado y ambas partes de la pareja tomaron la decisión de continuar por caminos separados. Tras más de 18 años casados, emitieron un comunicado a través de su representante. «De forma meditada y consensuada, hemos decidido finalizar nuestro casi veinte años de matrimonio de una manera amorosa y amistosa, honrando y respetando a los demás, nuestra familia y amigos, y al tiempo precioso que hemos pasado juntos», se pudo leer en el escrito. Banderas y Griffith iniciaron su relación en el año 1995 tras conocerse en el rodaje de la película ‘Two Much’. Un año después, los actores se daban el ‘sí, quiero’ nada más y nada menos que en Londres. Fueron casi veinte años de romance que tuvo como broche final el nacimiento de su hija, Stella del Carmen.

Después de separarse, los intérpretes han mantenido una excelente relación y cada vez que tienen la oportunidad se reúnen con sus respectivas familias, incluso se felicitan los cumpleaños, tal y como han dado a conocer en alguna que otra ocasión. No cabe duda la menor duda de que se tienen un cariño inmenso y un respeto inquebrantable.