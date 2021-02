Melanie Griffith comparte sus rutinas de belleza para estar en forma a los 63 años

Melanie Griffith a sus 63 años está en plena forma. La actriz tiene una genética envidiable hija de una leyenda viva de Hollywood vivió su época dorada en los años 90. Muy unida a todo lo español, su matrimonio con Antonio Banderas y el nacimiento de su hija, Stella del Carmen, la llevó a conocer un poco más nuestro país. Confiesa ser una enamorada de la comida española, desde que se separó de su marido, se dedica en cuerpo y alma a si misma. A los 63 años y después de una gran carrera en el cine, puede presumir de cuerpo envidiable.

Así se mantiene en forma Melanie Griffith a sus 63 años

La actriz Melanie Griffith fue un ícono del cine de los 90 y ahora a sus 63 años disfruta de su familia alejada de las cámaras, pero no de las redes sociales. A su edad no duda en ponerse un bikini, se mantiene en plena forma gracias a una rutina de ejercicios que realiza de forma constante tres veces a la semana. En su Instagram podemos verla ejercitar las partes del cuerpo más complicadas.

Los brazos de Melanie Griffith están perfectamente tonificados. Aunque no lo parezca con el paso del tiempo son una de las partes del cuerpo que es capaz de describir perfectamente la edad de una persona. A medida que nos hacemos mayores empiezan a perder densidad, para poder conseguir que sigan marcando esa línea que se traduce en juventud.

Los abdominales de la actriz son una de las partes que más atención le dedica en su ejercicio casi diario. En Instagram vemos alguna de sus rutinas que podemos incluso hacer en casa con las herramientas adecuadas. El esfuerzo de esta mujer a sus 63 años es constante e intenso, que guía de cerca su entrenador personal. Invertir en cuidarse bien es uno de los secretos de Griffith.

Tal como escribía Melanie Griffith en sus redes sociales: “Hago ejercicio con Gunnar tres veces a la semana, a veces más si no me ha pateado demasiado el culo. Estoy decidida a mantenerme en forma a los 63 años. Además, Gunnar es una de las personas más interesantes, divertidas y amables que he conocido. Nos reímos y me anima con fuerza. Soy una mujer feliz y agradecida”.

Gracias a su entrenador personal se quita la pereza y se marca unos objetivos. Estos dos pasos son claves para conseguir que el cuerpo y la mente se mantengan en forma. La determinación que demuestra la actriz ha generado una oleada de comentarios positivos, sus buenos hábitos la han llevado a realizar publicaciones sin complejo alguno. A sus 63 años su misión es disfrutar de la vida y cuidar el cuerpo en la medida de lo posible.

No teme experimentar de tal forma que se atreve con la tabla de abdominales, el saco de peso con el que le da intensidad a sus lunges o las máquinas de poleas con las que trabaja brazos y hombros. Los beneficios del gimnasio no pasan desapercibidos para esta actriz que después del confinamiento no ha dudado en volver a acudir a él. El gimnasio le proporciona el personal y las máquinas necesarias para mantener la forma física con total seguridad. Evitará lesiones, gracias a la supervisión de los expertos y podrá centrarse en aquellos ejercicios que mejor se adapten a su cuerpo y constitución.

Gunnar Peterson, es uno de los entrenadores personales más demandados de Los Ángeles. Podemos seguirlo en las redes sociales para mantener sus directrices en casa. Él es el encargado de transformaciones físicas como las de Kendal Jenner, Khloé Kardashian o Kate Beckinsale. Esculpe los cuerpos a la perfección a base de los ejercicios que más se adaptan a sus necesidades y constitución. Un maestro del fitness como él puede, desde la distancia, enseñarlos un poco más a cuidar nuestro cuerpo.

Con un gurú del Fitness online o con un buen profesional que seguro que tendremos cerca. Es hora de poner rumbo a los gimnasios o de contar con un buen entrenador personal. Melanie Griffith a sus 63 años ha conseguido vencer a la edad y a la pereza después del confinamiento gracias a estos profesionales. Disponer de un horario con tiempo para una misma puede resultar complicado, pero es imprescindible para mantenernos en forma. Tengas 20 o 60 el ejercicio, aunque solo sea caminar es fundamental.

Ver a Melanie Griffith entrenado sin descanso es una forma de inspirarnos. Si ella puede servirse de su fuerza y hacer ejercicios que con 20 años quizás no haría, podemos hacer cualquier cosa. Es cuestión de ponerse manos a la obra y no dejar que nada nos detenga, el cuerpo y la mente están perfectamente conectados. Querer es poder y en temas de ejercicio físico es tal cual dice la frase hecha.