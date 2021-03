¿Qué le queda por hacer a Antonio Banderas? Actor, uno de nuestros intérpretes más internacionales, una estrella en Hollywood y un artista que sigue cumpliendo sueños y luchando por un oficio que se ha visto golpeado duramente, como muchos otros, por la pandemia. El malagueño, que celebró su 60 cumpleaños el pasado mes de agosto mientras pasaba el COVID, se enfrenta a su noche más especial: la gala de los Goya. En ese momento ya se sabía que él sería, junto con María Casado, el artífice de esta 35 edición de los Premios del cine español en una época marcada por el coronavirus.

Una velada llena de sentimientos: es una etapa complicada para la cultura, un momento muy difícil para la sociedad en general, pero también será una entrega de galardones en su teatro, en su sueño, en el Soho CaixaBank de su ciudad natal donde comenzó su etapa como empresario hace un año. El pasado 15 de noviembre, y a pesar de todo lo ocurrido durante la pandemia, Banderas celebró por todo lo alto el primer aniversario del teatro de su propiedad. Un lugar mágico para él, en su ciudad, de donde salió en los años 80 con 15.000 pesetas guardadas en un bolsillo interior que le había cosido su madre «por si alguien me robaba». Todo por un sueño.

El mismo de todos los nominados que ya han cumplido el sueño dedicándose a su profesión y, además, contando con el reconocimiento de los compañeros y académicos que han alabado sus respectivos trabajos en vestuario, sonido, dirección, interpretación, música…y que tantos años ha vivido Antonio Banderas desde el patio de butacas como nominado, premiado, ‘entregador’ y por supuesto, como Goya de Honor.

Pero una gala tan especial como la de hoy, no podía tener mejor anfitrión, director, guionista y presentador que él. Conoce el entramado del cine desde dentro. Porque además de actor, también ha ejercido de director -‘El camino de los ingleses’, ‘Crazy en Alabama-, y de productor – ‘Tres días’, ‘Solo’- . Y el lugar elegido por la Academia es todo un guiño para el intérprete de ‘Matador’.

Solo cuatro meses después de que el Teatro del Soho subiera el telón, y con el musical ‘A chorus line’ en cartelera, la pandemia obligaba a echar el cierre. «Nosotros abrimos y se nos ha venido encima un tsunami. Pero, la pandemia me ha hecho reafirmarme absolutamente en mis intenciones. Nosotros seguimos haciendo planes», admitía el polifacético intérprete en una entrevista con RTVE hace unos meses. Y, aunque ha vuelto a tomar vida, la entrega de ‘los Cabezones’ es su relanzamiento. «Para mí esto es lo más importante que he hecho jamás, sin duda, jamás, incluido Hollywood, Broadway…todo. Es el proyecto de mi vida», confesó en la inauguración del mismo.

Antonio es director y gestor del Teatro del Soho CaixaBank y sabe que, aunque es la cara más visible, todo marcha «cuando los equipos funcionan y eso depende de la calidad de las personas». Y él cuenta con un gran equipo de profesionales a los que, a lo largo de estos meses de parón, ha cuidado, ha tenido en cuenta y se ha desvivido por ellos. Por eso, ya de antemano, sabemos que la celebración de esta XXXV de los Goya será un éxito. Banderas contará no solo con su equipo técnico, sino también con una compañera de faena de excepción, la periodista María Casado. Juntos han formado el tándem perfecto, son dos grandes profesionales, reconocidos en sus profesiones y el fichaje de la comunicadora catalana no ha hecho más que reafirmar la sabiduría del intérprete malagueño.

De manera telemática, con pocos profesionales in situ y por supuesto, cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, incluyendo el toque de queda, y sin fiestas posteriores, así transcurrirá la denominada ‘fiesta del cine español’.

Minutos antes del comienzo de la gala, Antonio Banderas y María Casado han pisado la alfombra roja donde han lucido sus mejores galas, él con esmoquin, ella con un elegante vestido negro con escote asimétrico que combinaba una parte de lentejuelas y un peinado años 20. «Vamos a hacer una gala familiar», ha dicho la presentadora, nerviosa por su papel en esta gala donde estará al lado de Banderas.

A pesar de que es una velada muy especial para él -el lugar, el trabajo hecho, la situación-, el malagueño ha confirmado que su reto profesional inmediato es «consolidar el teatro del Soho», pero ha querido quitarse notoriedad en un ejercicio de humildad mostrando la generosidad que siempre le ha caracterizado: «Los protagonistas de esta noche son los nominados, ellos se merecen nuestra atención».

A pesar de la ilusión con la que han llevado a cabo, la situación ha ido marcando los preparativos, de hecho Antonio ha confesado que «ha habido renuncias muy dolorosas», sin querer entrar en más detalle, pero también ha explicado que, aunque habrá un toque hollywoodiense a lo largo de la misma, «tenemos mensajes de franceses, italianos, argentinos…gente como nosotros que está sufriendo muchísimo en el mundo del arte en general y en el del cine en particular y que han querido apoyarnos».