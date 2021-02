Quién sabe si Antonio Banderas y María Casado han acordado vestirse de negro por el triste y preocupante momento actual que se vive en todo el país, pero lo cierto es que más a juego no podían ir durante la presentación de los próximos Premios Goya. La gran fiesta del cine español celebrará su 35ª edición el próximo 6 de marzo en el teatro Soho de Málaga. Una cita que será más atípica que nunca por culpa de la pandemia. Acompañados por Mariano Barroso, director de la Academia de Cine, han dado todos los detalles de la ceremonia.

El actor y la periodista hicieron pinza hace un tiempo cuando decidieron juntar sus caminos profesionales en Soho, la productora del malagueño encargada de parir los Goya. Ambos han comparecido esta mañana para dar la primera de las noticias: no habrá nominados ni premiados y los galardones se entregarán de manera telemática. Barroso ha confirmado que habrá alfombra roja pero que será breve. Quizá los protagonistas se vistan desde sus casas con looks de gala como si fueran a acudir físicamente. Una gala que será tremendamente atípica pero que viene condicionada por el COVID-19 y Antonio Banderas se resigna: «No está siendo nada fácil, pero tenemos esperanza. Ahora mismo nos ha pillado la tercera ola y no sabemos qué pasará de aquí a marzo, por eso hemos decidido hacer esta gala. Una gala que pasará a la historia por la gala de los COVID», ha comentado el actor, que ha demostrado tener una gran complicidad con María Casado.

El malagueño quiere que pese a la pandemia no se pierda la esencia de los Goya: «Vivir no es solo existir, también es llevar a cabo todos los rituales que hacíamos, y es una forma de resistencia a lo que nos está pasando», argumenta. El director de la Academia sigue la misma línea que Banderas: «Los Goya son muchas cosas, pero dos sobre todo: la fiesta y el encuentro de los cineastas, y un programa televisivo. La primera, lamentablemente, no la vamos a poder celebrar, no podemos hacer una fiesta. La segunda, el programa televisivo, sí». Además, el presentador de la gala se ha mostrado muy optimista con respecto al futuro: «Me encantaría que la gala fuera el pistoletazo de salida de la recuperación. No solo del cine español sino de la humanidad. Al menos anímicamente, porque estamos todos como sociedad agotados. Necesitamos darnos besos y abrazos», cuenta.

Los Premios Goya 2021 se reinventan con la pandemia | @antoniobanderas, @MariaCasado_TV y Mariano Barroso han avanzado como será la ceremonia, que tendrá un formato híbrido, telemático y presencial #Goya2021https://t.co/ducktAwpL6 pic.twitter.com/NUPwI2CTNJ — Premios Goya (@PremiosGoya) February 2, 2021

María Casado: «Los Goya 2021 serán austeros»

Así de contundente se ha mostrado la periodista catalana cuando le ha tocado definir esta edición: «Sera una gala sencilla, suave, comedida… Sin florituras y con austeridad». En un año muy complicado para la industria cinematográfica, 155 fueron las producciones que aspiraron a entrar en la nómina final pero solo cinco lo consiguieron: «Adú», «Ane», «Las niñas», «La boda de Rosa» y «Sentimental». ¿Quién se llevará el Goya a mejor película?

Además, se ha conocido que Aitana y Vanesa Martín pondrán la música a la ceremonia, un elemento que tendrá un gran protagonismo durante la gala: «Serán unas actuaciones que nos van a servir para coser un poquito el contenido de la gala sin tener que hacer mención al coronavirus», dice María Casado.

Cabe destacar que Ángela Molina será galardonada con el Goya de Honor como reconocimiento a una trayectoria tan dilatada como envidiable. Look tuvo la oportunidad de hablar con ella cuando se conoció la noticia. La actriz se mostraba sorprendida pero emocionada de haber sido la elegida: «No me esperaba el Goya, que va, una nunca se espera los premios, los dan los demás y una no puede hacer nada», nos decía.