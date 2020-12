La que más le ha costado: "Sí, 'Mal de Amores'. Me tocó interpretar a una persona que quemó con ácido a su pareja por celos y estaba en la cárcel y tenía brotes y por eso no supo lo que hacía, pero sucedió. Entonces me costó muchísimo, pero yo no sabía que ella tenía este problema".

La intrahistoria de esa película: "Traté de visitar a esa chica en la cárcel porque estaba en ese momento y cuando fui a verla, ya se la habían llevado a otra cárcel, entonces ya no me daba tiempo a verla, entonces me quedé muy triste porque yo necesitaba de esta mujer entender lo que había sido y me parecía de rigor, entonces me quedé muy triste y la primera mañana de rodaje, que estábamos rodando en Barcelona, estaba una mujer fregando los pórticos de las arcadas y entonces me llegó esta mujer y me dijo: “usted es tal ¿no?” y le dije: “sí”, y me dijo: “es que yo he leído en la prensa que venía usted aquí a rodar esta película y es que yo estuve en la cárcel con esta chica”. Total, es la vida y cómo te va dando todo, cómo es el lenguaje y el misterio, que el misterio a veces es un exceso de sentido, entonces por eso te digo que ella no estaba bien de la cabeza porque siempre pensaba, cuando había dos personas por ejemplo hablando, que estaban hablando mal de ella, tenía esa paranoilla, lo primero que tenía en la mano lo tiraba, en fin, habría tenido que ser tratada medicamente, pero sí tuve por lo menos el encuentro con esta mujer, compañera suya, que me ayudó muchísimo a enfocar el trabajo".