Tiene dos nominaciones en los Oscar 2026 y ya está en el streaming: un thriller con un final inolvidable

La excesiva carga de nominaciones en los Oscar de Los pecadores y el impacto entre la cinefilia de Una batalla tras otra ha opacado, en gran medida, a otros grandes títulos de la temporada cinematográfica. Ahí está presencia residual de Bugonia o la elegante y sofisticada Blue Moon. Pero si existe un filme que se ha devaluado proporcionalmente al acercamiento de la temporada final de premios, ese es el thriller cuyo final ha dejado boquiabiertos a millones de espectadores: Un simple accidente. La cinta dirigida por Jafar Panahi que acaba de aterrizar hoy en el streaming.

Se llevó la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes y aunque su carrera por el circuito de certámenes fue in crescendo, obteniendo premios en los Gotham Independent Film Awards y entre las asociaciones de críticos de Chicago y Los Ángeles, la alfombra roja no ha respondido como se venía asegurando en las quinielas. Un simple accidente ha logrado dos nominaciones en los Oscar 2026. Uno en la categoría de mejor película internacional y otro en el campo del guion original. Nunca fue una clara favorita, pero se esperaba que al menos, el trabajo de Panahi entrase igualmente en las categorías de mejor dirección y mejor película. Sobre todo, cuando en esta última han aparecido cintas menores como F1: La película, Frankenstein o Bugonia.

El thriller con un final desolador: ‘Un simple accidente’

La trama de Un simple accidente nos pone en la piel de Vahid, un mecánico que vive con poco a las afueras de la ciudad. Pero todo cambia cuando una noche, un cliente aparece y le hace rememorar un suceso traumático de su pasado. Agrupando a varios aliados que comparten su dolor en la memoria, Vahid y el grupo intentará averiguar si cierta persona es en realidad quien dice ser o la pesadilla protagonista de la represiva etapa que condicionó sus vidas.

El elenco está formado por Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Delmaz Najafi y George Hashemzadeh. El thriller de final implacable no es el único trabajo memorable de Panahi, pues aparte de Un simple accidente el cineasta iraní ya encandiló a la prensa europea con piezas de la talla de El círculo (2000) o Taxi Teherán (2015).

Panahi, quien está condenado otra vez por el régimen iraní acusado de «propaganda contra el régimen político», construye un relato especialmente crítico con la represión del gobierno de su país. Sin embargo, no lo hace a través del dedo acusador y aleccionador, sino que lanza un dilema moral complejo cargado de tensión. La esencia multitonal de Un simple accidente es una de sus principales virtudes, aligerando a través de la comedia el excesivo peso dramático que comienza con una secuencia memorable de reacciones y suspense y que concluye con una escena final que recorrerá silenciosamente la mente de los espectadores durante días.

¿Dónde está disponible?

Un simple accidente puede encontrarse desde hoy mismo, en las plataformas de Movistar Plus y Filmin.