Andalucía en el punto de mira de la AEMET: aviso naranja por nevadas y vientos fuertes

El aviso naranja por nevadas y vientos fuertes está activado por lo que, tocará prepararse para afrontar un duro fin de semana en Andalucía. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que pasará en unas horas en las que el tiempo acabará siendo protagonista.

La AEMET no duda en poner en marcha algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas en las que cada detalle puede contar. Será el momento de poner en práctica una serie de cambios que pueden acabar generando algunos elementos que acabarán marcando la diferencia. Los expertos de la AEMET no dudan en poner en marcha algunas alertas que pueden intensificarse con el paso de las horas. Empezamos una primavera que llega con tintes invernales, en especial con unas nevadas y unos vientos fuertes que pueden cambiarlo todo por momentos. Andalucía se pone en el punto de mira de la AEMET.

Aviso naranja por nevadas y vientos fuertes

Llega un importante aviso naranja por nevadas y vientos fuertes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de apostar claramente por estos días en los que realmente notaremos lo peor de esta época del año.

Una novedad que tenemos en mente ante una primavera que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un giro destacado en estos momentos. Una nueva borrasca parece que llega con fuerza.

Lo peor de estos días de inestabilidad los podemos tener en un lugar en el que podremos empezar a descubrir que hay algunos elementos que se situarán de lleno en una comunidad autónoma muy castigada por las lluvias. Lo peor quizás no ha pasado, sino más bien todo lo contrario.

Nos enfrentamos a unas horas en las que quizás tocará empezar a ver llegar un giro destacado de guion que será el que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Es hora de tener en mente lo que nos estará esperando en estos días.

Se sitúa Andalucía en el punto de mira de la AEMET

Durante estas próximas horas Andalucía se sitúa en el punto de mira de la AEMET, deberemos estar preparados para un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Esta gran comunidad estará afectada por un mal tiempo que traerá de nuevo el invierno, en lugar de esa primavera que esperaríamos poder disfrutar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. Cota de nieve en 1000-1200 metros. Temperaturas máximas en descenso generalizado; mínimas en ascenso en el tercio central de la comunidad y en descenso en el resto. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados de componente oeste. Poniente moderado en los litorales, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho». Las alertas estarán activadas: «Nevadas por encima de 1000-12000 metros. Rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que persista la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una dana que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Se esperan más abundantes en el Cantábrico, el nordeste y Baleares, especialmente en Cantabria, Tarragona, Castellón y en Pitiusas, donde es probable que sean fuertes y dejen acumulados significativos. Asimismo, podría darse localmente algún chubasco fuerte o alguna tormenta ocasional en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón. Se esperan nevadas en los principales entornos de montaña con una cota de 1300/1600 m, salvo en el sudeste, que se situará en 1100/1300 m de madrugada. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles; cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y sierras del prelitoral mediterráneo. Se prevé un aumento en las temperaturas máximas en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste de Cataluña. Contrariamente, predominarán los descensos en el centro y tercio oriental. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad nordeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».

Volverá la nieve y estas alertas: «Nevadas con acumulados significativos en las sierras del sudeste, la Ibérica sur, oeste del Sistema Central y la Cantábrica. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en Cantabria, Tarragona, Castellón y localmente en Baleares, sin descartar alguna tormenta y zonas aledañas. Se espera un predominio de viento flojo en el interior, de sudoeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares. Se esperan intervalos moderados en Baleares, tercio nordeste peninsular y litorales, con intervalos de fuerte en la costa atlántica gallega y Alborán. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».