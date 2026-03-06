Umtiti confiesa que sufrió depresión por su lesión y que en el Barcelona solo encontró «puertas cerradas»

El ex jugador Samuel Umtiti se ha abierto en canal para narrar cómo fue su dura etapa final en activo, especialmente desde que sufrió su primera gran lesión, la misma que le truncó su carrera deportiva, le ocasionó depresión y le llevó a una pronta retirada con apenas 31 años. Ahora, tiempo después de colgar las botas, cuenta cómo fueron aquellos años y lanza un dardo directo al FC Barcelona, al que considera que no fue justo y no le brindó el apoyo que necesitaba en sus peores momentos.

Umtiti ha confesado que, durante su etapa en el Barcelona, donde tuvo contrato entre 2016 y 2023, no recibió el apoyo moral y psicológico esperado por parte de un club de la talla del culé, ya que, debido a la presión y la complicada recuperación con su rodilla, sufrió depresión.

«Cuando todo empezó, no me lo imaginaba. Me dije: ‘Todavía me quedan años de carrera siendo feliz, siendo eficiente’, y no me podía imaginar que era el principio del fin», se abría en canal Umtiti, narrando cómo fue todo su proceso mental en aquella dura etapa, plagada de lesiones, sí, pero también de acusaciones por parte de club y prensa que llevaron a la afición a descargar odio hacia él.

«La gente pensaba que yo no quería, que estaba tranquilamente sentado en casa sin hacer nada cobrando mi salario, pero no. Toda esa presión no me ayudó. Veía lo que la gente decía de mí», explica Umtiti en una entrevista con Dazn France, donde explica todo el trabajo que le puso a su recuperación: «Me tocó, porque no era la realidad y yo sé la persona que soy, trabajador, con muchas ambiciones y que hice todo lo necesario en casa para volver. Nadie lo sabe porque no mostré nada. Incluso tenía un fisioterapeuta personal y compré máquinas que podía usar en casa. Realmente, mi casa era una clínica; estaban las mejores máquinas del mundo».

Umtiti califica su proceso como una ‘minidepresión’, algo que en ningún momento se mencionó durante su etapa en el Barcelona, muy diferente a lo vivido recientemente con Ronald Araujo, otro central que por su lesión, malas actuaciones y el peso de ser capitán, cayó también entre la ansiedad y la depresión.

«Tal vez debería haber hablado más de eso para que también entiendan que tenía dolor. Y no solo eso, ya el hecho de lesionarme, de no saber lo que tenía, de intentar volver y volver a caer, no encontrar ninguna solución… es un poco mi arrepentimiento, decirle a la gente: ‘escucha, estoy haciendo todo lo posible para volver al campo, rendir bien y darte placer en el campo’. Pero tal vez en ese momento no tenía la capacidad porque mentalmente era una minidepresión lo que tuve y no sabía cómo manejarla», explica Umtiti, dolido por no sentirse ni comprendido ni apoyado, intentando superarlo todo solo. «No lo sabía gestionar y no estamos necesariamente preparados para gestionar este tipo de situación. Entonces me tomó un tiempo».

Todo aquel proceso, visto ahora con perspectiva por parte de Umtiti, le lleva a pensar que en el Barcelona no les importó lo más mínimo su situación, no le entendieron y estuvieron, durante años, intentando venderle sin hacerse cargo de él: «Eso lo digo ahora, pero en ese momento me dije: ‘no, está bien, soy lo suficientemente fuerte para esto’. Sí, soy bastante fuerte, pero me quedé en casa, en mi cama. Mirando hacia atrás, sé que fue depresión. Realmente me malinterpretaron por completo. Necesitamos apoyo a este nivel. Pienso que, en ese periodo, mentalmente no les importaba ni un poco lo que sentía. Necesitaba apoyo para hablar, para decir lo que sentía, y no había nada de eso. Al contrario, fueron puertas cerradas las que tuve».

«No seguí terapia en ese momento. Para mí la terapia era yo y todo lo que estaba experimentando. Vi que no estaba funcionando y traté de cambiar. Por eso me llevó tantos años encontrar las soluciones. Pero luego entendí que hablar sobre las situaciones que podemos vivir se sentía bien. Se trataba de hablar, simplemente hablar de lo que sentía y de las heridas que tenía, y eso me permitió evolucionar. Creo que me he convertido en un hombre completamente diferente», concluía Umtiti en una de las entrevistas más personales sobre su carrera deportiva, en la que no deja en buen lugar al Barcelona.