Umtiti se retira a los 31 años destruido por las lesiones

Samuel Umtiti acaba de anunciar su retirada a la corta edad de 31 años. El defensa militó en el FC Barcelona entre 2016 y 2023 siendo este club el lugar donde se dio a conocer en el mundo del fútbol. Después de una carrera en la que se proclamó campeón del mundo de fútbol en Rusia 2018, así como diversos títulos, la mayoría con el conjunto azulgrana, el jugador lo deja devastado por las múltiples lesiones que ha sufrido.

«Después de una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós… Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada. Me gustaría dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores que he podido conocer. Gracias, Olympique de Lyon; gracias, FC Barcelona; gracias, Lille; gracias, Lecce; gracias, Francia. Y gracias a todos los seguidores por vuestro apoyo», escribió en su cuenta de la red social Instagram.

El central se formó en las categorías inferiores del Olympique de Lyon, donde jugó hasta 2016, cuando llamó la atención del Barça, entonces dirigido por Luis Enrique. Como culé, alzó dos Ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España en seis temporadas, aunque una grave lesión de rodilla lastró su estancia en la Ciudad Condal.

Tras una cesión al Lecce, Umtiti regresó a Francia de la mano del Lille, equipo con el que solo pudo disputar 13 encuentros en su primera temporada y en el que no pudo jugar durante la segunda debido a sus problemas físicos.

La selección francesa, con la que triunfó en Rusia 2018 y cayó en la final de la Eurocopa 2016, agradeció su trabajo realizado con el combinado nacional. «Nuestro campeón del mundo 2018, Samuel Umtiti, ha decidido colgar las botas a los 31 años. Felicidades por tu gran carrera, Sam, y gracias por todo lo que has dado al equipo francés», indicaron en sus redes sociales.