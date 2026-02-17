El documental que ya está en Netflix y está basado en hechos reales: dura 95 minutos

La «gran N roja» no vive únicamente de grandes películas y series. Netflix tiene también en su catálogo algunos de los mejores documentales en la historia reciente de la pequeña pantalla. Y no, no nos referimos en exclusiva del manido subgénero del true crime. De hecho, el producto mejor valorado de la plataforma no es otro que la serie sobre naturaleza del mundo titulada Nuestro planeta (2019) de David Attenborough. El último baile (2020), Cuba and the Cameraman (2017) o Virunga (2014) son algunos de los ejemplos más llamativos y aplaudidos en el formato que forman parte de la cartera de creaciones originales de la compañía. Lista a la que ahora debe sumarse en Netflix, La reina del ajedrez: el documental biográfico que rompe las barreras de un deporte que tradicionalmente siempre ha estado dominado por hombres.

La película cuenta con la dirección de Rory Kennedy, un experto en el campo que ya había trabajado para el estudio californiano en dos ocasiones. Ambos estrenados en 2022. El primero narraba la catástrofe volcánica de White Island en El volcán: Rescate en Whakaari y el segundo, se centraba en el pánico global del mundo de la aviación a través de Caída en picado: El caso contra Boeing. Dos años después, Kennedy se centró en el ascenso y la caída de la secta Synanon con Synanon: Fe letal y en esta última ocasión, ya no se ha centrado tanto en una situación concreta o en un accidente, sino en la figura de Judit Polgár. La prodigio húngara del ajedrez que desafió tanto a su controlador padre como al campeón Garry Kaspárov para hacerse un hueco en el complejo mundo de este deporte mental.

Netflix tiene un nuevo documental: ‘La reina del ajedrez’

Estrenado oficialmente en Netflix el pasado 6 de febrero, el documental La reina del ajedrez contrasta estéticamente con todos esos tópicos relacionados con el meditativo juego de mesa, utilizando un montaje dinámico a través de neones y música rock.

El punto de partida narrativo no es otro que el del biopic de la que es considerada como la mejor jugadora de la historia. Desde los 12 años, Polgár rompió la barreras de género que siempre había tenido el ajedrez, poniendo el foco en sus enfrentamientos con Kaspárov. La narración abarca momentos destacados como el incidente de la pieza tocada a mediados los 90, como la victoria sobre el jugador de Bakú.

El documental puede verse como una pieza complementaria a la genial miniserie de ficción-también de Netflix-, Gambito de dama (2020). Aunque cabe recordar que el personaje interpretado por Anya Taylor-Joy está inspirado en Bobby Fischer y no en Polgár.

Aprobada por la crítica especializada

A pesar de no haber sido un fenómeno viral para la compañía, la prensa especializada ha aprobado con nota el desempeño y la calidad de La reina del ajedrez. Actualmente, el documental mantiene un 85% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y un 6,8/10 en Filmaffinity.

Un homenaje cargado de ritmo que es perfecto tanto para los fans del juego de mesa como para aquellos que ni siquiera sepan cómo se mueve un peón.