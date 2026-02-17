La miniserie de Netflix que dio que hablar y aún puedes ver: basada en una novela

La serie Gambito de dama es una de las preferidas de los usuarios de Netflix, aunque ya se estrenó hace 6 años en 2020. Una miniserie de solo 7 episodios de minutos aproximadamente una hora de duración cada uno y que está basada en la novela del mismo nombre de 1983 de Walter Tevis. La serie Gambito de dama cuenta la historia de Beth, una niña huérfana que lucha por convertirse en una estrella del ajedrez a nivel mundial, al mismo tiempo que intenta mantener su vida alejada de adicciones como las frogas y el alcohol Una serie que se ha convertido en todo un éxito para la plataforma de streaming y que sigue siendo una de las más vistas debido quizás a la brillante interpretación de la ajedrecista de la actriz Anya Taylor-Joy, su genial dirección artística y el sublime guion que logra combinar la tensión de los campeonatos con la errática vida de su protagonista.

Los amantes del ajedrez adoran esta serie que va a tener seguro una resurrección dentro del catálogo con el estreno del documental La reina del ajedrez también en Netflix. Este documental se estrenó el pasado 6 de febrero y sigue la vida de la ajedrecista Judit Polgár. El documental La reina del ajedrez tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y cuenta la historia de esta joven que estuvo a la altura del ex jugador Garry Kasparov y que logró romper con los problemas que tenían las mujeres para practicar este deporte.

¿Por qué ha triunfado la serie Gambito de dama?

A estas alturas seguro que casi todos habéis visto esta serie, pero justamente es una de esas ficciones con las que se disfruta la segunda vez porque uno de fija en los detalles, en la fotografía, en la interpretación de los protagonistas… Uno de sus grandes aciertos es sin duda la ambientación de los años 60 que logra que espectador se sienta inmerso en esa época gracias al vestuario y la fotografía que juega con la luz y la composición para contar esta historia.

También sin duda la brillante interpretación de la actriz Anya Taylor-Joy a la que antes de Gambito de dama solo la habíamos en pequeños papeles en ficciones como Endeavour, Atlantis, La casa de las miniaturas o Peaky Blinders donde da vida al personaje de Gina Gray. La actriz logra en 2020 cambiar su futuro con su papel de Emma Woodhouse en Emma, la adaptación de la novela Jane Austen, y esta interpretación de Beth Harmor, una mujer a la vez dura y frágil que tiene muy claro su objetivo, pero que tiene que superar muchos obstáculos para conseguirlo. Un personaje magistral que ha cautivado a todos los espectadores de esta serie y que le valió el Premio de la Crítica Televisiva a la mejor actriz en película/miniserie, el Premio Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie o telefilme y el Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de televisión de miniserie o telefilme.

Otro de sus grandes aciertos es que logra que el ajedrez que es un deporte bastante estático se convierta en un gran espectáculo para la audiencia con esas escenas en las que logra mantener en todo momento al espectador en vilo. También sorprendieron mucho las escenas en las que la protagonista practicaba sus jugadas imaginándolas en el techo de su habitación. Esta serie logró que muchas personas se interesasen por este deporte y sobre todo mujeres que nunca habían oído hablar del ajedrez y en esta serie lograron conocer sus principios básicos.

También hay que destacar que además del tema del ajedrez, la serie a través de los problemas personales de la joven Beth Harmon va tratando temas como las adicciones y las obsesiones. Su protagonista es una mujer que tiene que destacar en un mundo de hombres y convertirse en la mejor, lo que le supone todo un reto, pero también grandes momentos agobiada por las dudas y la soledad.

Los otros personajes de la serie

Además del excelente trabajo de la actriz Anya Taylor-Joy, hay que destacar el de actores como el actor Bill Camp que da vida al entrañable personaje de William Shaibel, el conserje del Hogar de Niñas Methuen que le enseña a jugar al ajedrez o la actriz Marielle Heller que interpreta el papel de Alma Wheatley, la cual adopta a Beth con su marido cuando era una adolescente.

Además, el reparto esta serie ha contado con un gran número de actores Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Marcin Dorocinski, Christiane Seidel, Rebecca Root, Jacob Fortune-Lloyd, Chloe Pirrie y Akemnji Ndifornyen, entre otros muchos.

La serie Gambito de dama es siempre una buena opción para los que estén buscando una ficción de calidad con un buen guion y una genial ambientación de los años sesenta. Y por supuesto, que quiere disfrutar de la increíble interpretación de la actriz Anya Taylor-Joy de esta joven huérfana que llegó a luchar por convertirse en una estrella del ajedrez a nivel mundial.