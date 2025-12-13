Muere el actor hispanoargentino Héctor Alterio a los 96 años en Madrid

El actor Héctor Alterio ha fallecido este sábado en Madrid a los 96 años, según ha informado su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos. Hispanoargentino y en activo hasta fechas recientes, Alterio ha dejado tras de sí una de las trayectorias más sólidas y reconocidas en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Se casó con la psicoanalista Ángela Bacaicoa. Tuvieron dos hijos, Ernesto y Malena Alterio, que siguieron los pasos de su padre en el mundo de la actuación.

En España, Alterio se convirtió rápidamente en un referente imprescindible del cine de autor y del teatro contemporáneo. Su filmografía incluye títulos fundamentales de la historia del cine español y argentino, con interpretaciones memorables en películas como El crimen de Cuenca, La historia oficial, El hijo de la novia o Nueve reinas, trabajos en los que desplegó una intensidad interpretativa y una profundidad emocional que lo consagraron como uno de los actores más respetados de su generación.

Héctor Alterio nació en Buenos Aires en 1929. Empezó su carrera artística en Argentina, donde se formó como actor y desarrolló una intensa actividad teatral antes de verse obligado a exiliarse en España en 1974, en los años previos a la dictadura militar. Desde entonces, España se convirtió en su país de acogida y en el escenario principal de una carrera marcada por la versatilidad, el rigor interpretativo y un profundo compromiso con la palabra y los textos.

En el cine, trabajó a las órdenes de algunos de los directores más relevantes del cine español y latinoamericano, participando en títulos ya clásicos como La historia oficial, El hijo de la novia, Cría cuervos, El nido o El sur, entre muchos otros. Su presencia en pantalla, sobria y contenida, lo convirtió en un referente para varias generaciones de actores.

Su vínculo con el teatro fue, sin embargo, constante y esencial. Alterio defendió durante décadas el escenario como espacio de creación y resistencia cultural, participando en numerosos montajes y recitales, muchos de ellos centrados en la poesía y el teatro clásico y contemporáneo. Incluso en la última etapa de su vida, continuó subiendo a los escenarios, demostrando una vocación intacta.

En televisión, su rostro fue habitual en series y producciones que ampliaron su popularidad entre el gran público, sin abandonar nunca el prestigio artístico que marcó toda su carrera.

El legado continúa: Ernesto Alterio

Sus hijos continuaron el camino de la interpretación, cada uno con una identidad artística propia. En especial, Ernesto Alterio ha logrado consolidar una trayectoria sólida y coherente que lo sitúa entre los actores más reconocidos y versátiles de su generación. Su carrera abarca cine, teatro y televisión, tanto en España como en Latinoamérica, y se caracteriza por una constante búsqueda de personajes complejos y alejados de estereotipos.

A lo largo de los años, Alterio ha participado en una amplia variedad de proyectos, alternando producciones comerciales con propuestas de autor. En el ámbito cinematográfico ha dejado huella en títulos como El método, donde ofreció una interpretación intensa y contenida, o Cuarteto de La Habana, que reafirmó su proyección internacional. En televisión, su presencia ha sido igualmente destacada, con papeles que han contribuido a elevar el nivel interpretativo de las series en las que ha participado.

Malena Alterio: la continuidad del talento

La actriz Malena Alterio es también una de las figuras más destacadas y queridas del panorama audiovisual español. Con una carrera sólida y diversa, ha demostrado una notable capacidad para transitar entre la comedia y el drama, construyendo personajes de gran profundidad emocional. Su popularidad se consolidó gracias a su participación en series emblemáticas como Aquí no hay quien viva, donde su talento cómico y su naturalidad conectaron de forma inmediata con el público, convirtiéndola en un rostro imprescindible de la televisión española.

Lejos de encasillarse, Alterio ha sabido evolucionar y ampliar su registro a lo largo de los años, desarrollando una carrera cinematográfica en constante crecimiento. Ha trabajado con directores de prestigio y ha asumido papeles cada vez más complejos, que han puesto de relieve su madurez interpretativa y su compromiso con proyectos de riesgo artístico. Su presencia en cine, teatro y televisión confirma una trayectoria construida desde la constancia y la exigencia profesional.

En 2024, su trabajo fue reconocido con el Goya a la mejor actriz por su interpretación en Que nadie duerma, un premio que supuso no solo el reconocimiento a una actuación especialmente intensa y matizada, sino también la confirmación de su lugar central en el cine español contemporáneo. Este galardón refuerza, además, la continuidad de un legado familiar profundamente vinculado a la escena y a la interpretación, que tanto Malena como Ernesto Alterio han sabido honrar desde una voz propia, actual y plenamente consolidada.