Las mejores vestidas de la alfombra roja de los Premios Feroz 2026

La industria del cine se ha vestido de gala para recibir uno de los acontecimientos más esperados del año: los Premios Feroz, un evento que sirve de antesala para los Goya. Como no podía ser de otra forma, nuestros actores y actrices se han convertido en modelos por unas horas para desfilar por una alfombra roja que ha dado mucho de qué hablar. Ha habido grandes errores, pero también muchos aciertos que merecen ser mencionados.

El evento ha empezado a las 18:15 horas y los primeros famosos no han tardado en llegar. A modo resumen, podemos decir que este año el color más repetido ha sido el negro, el rojo y el blanco. Cada uno ha apostado por su estilo, aunque hay ciertos actores que han arriesgado. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Este año la gala ha estado presentada por cuatro rostros muy conocidos: Samantha Hudson, Antonio Durán, Petra Martínez y Elisabet Casanovas.

La ceremonia ha tenido lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra, rincón que se ha llenado de estrellas en cuestión de minutos. Es normal que dicho enclave se haya llenado de estrellas porque la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) genera respeto e interés a partes iguales. Sus 250 miembros votan por el mejor actor o actriz en diferentes categorías y sólo los afortunados pueden llevarse la estatuilla.

Los looks más destacados

María Guerra ha apostado por la elegancia sobria con una americana blanca de solapas negras firmada por Mario Salafranca, un conjunto que destacó por su aire clásico y muy sofisticado. Marta Costa se ha decantado por un vestido largo blanco de Miphai, una elección luminosa y minimalista que realzó su presencia en la alfombra roja, mientras que María León brilló con un vestido largo blanco de E.R.A.X., completado con joyas de Joyas Sardinero que aportaron un toque de distinción.

Por su parte, María Lamela optó por un impactante vestido negro con cuerpo plata metalizado de Mario Salafranca, una combinación potente y moderna que no pasó desapercibida. No obstante, hay otros estilismos que se merecen una explicación.

Lucía de la Puerta

Lucía de la Puerta en los premios Feroz. (Foto: Gtres)

La cantante ha sorprendido con un traje ancho de color negro caracterizado por un bordado en uno de los laterales que aportaba un toque muy original al look. Ha completado su estilismo con unos pendientes dorados.

