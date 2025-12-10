El entusiasmo con la película de Narnia de Greta Gerwig (‘Barbie’) es total: «Cambiará el mundo»

Estos días, los ejecutivos de Netflix están centrados en el histórico enfrentamiento financiero contra Paramount Pictures para adquirir Warner Bros. Pero eso por supuesto, esta guerra interna de pujas no le quita ni un ápice de relevancia, al desarrollo inamovible de algunos de los proyectos más ambiciosos de la «gran N roja». Una de esas producciones es el reboot del universo de Narnia que el próximo año, la cineasta Greta Gerwig llevará a los cines. La expectación es total, pues la directora fue la responsable del fenómeno Barbie y ahora, el reto mayúsculo pasa por actualizar el mundo fantástico de C.S. Lewis con una planificación estratégica de salas que desafiará la esencia doméstica del líder del streaming. Y ese paso por el patio de butacas extendido será según el director ejecutivo ejecutivo de IMAX, Rich Gelfond, un «evento cultural» que «cambiará el mundo».

Todavía queda prácticamente un año para que la próxima versión de Narnia de Greta Gerwig aterrice en las salas. No obstante, teniendo en cuenta que la directora logró que la adaptación de la muñeca de Mattel consiguiese una taquilla de 1.380 millones de dólares, muchos se preguntan si podría repetir un éxito similar sin el fenómeno «Barbenheimer» (estreno simultáneo con Oppenheimer) y sin claro está, la presencia de dos estrellas de Hollywood como son Margot Robbie y Ryan Goslling. Porque la idea no pasa por tener una exhibición en la cartelera tan prolongada como lo fue su título con Warner, sino la concepción de un plan mixto, en el que durante sólo dos semanas y de forma limitada, el proyecto pueda ser visionado en las espectaculares salas IMAX. Para los no iniciado en el termino, IMAX es una tecnología y formato que ofrece un campo visual gigantes con una imagen más nítida y detallada.

Sabemos por el momento que la Narnia de Greta Gerwig lleva por título oficial Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, siendo el cuarto largometraje del imaginario de Lewis que se ha adaptado al audiovisual. En la primera década de los 2000, Disney intentó encontrar su hueco en el cine fantástico con una trilogía que intentaba rivalizar con fenómenos del género de la competencia como Harry Potter o El señor de los Anillos. Claramente, la casa del ratón perdió aquella batalla cultural. Pero con la adquisición millonaria de los derechos por parte de Netflix, la saga tiene una nueva oportunidad de brillar en el celuloide. Algo en lo que Gelfond confía plenamente.

La película de Narnia de Greta Gerwig

Para su película de Narnia, Greta Gerwig ha contado con la colaboración del guionista de Pixar, Matthew Aldrich. Responsable del libreto de Coco y Lightyear. En el elenco principal, tendremos a la estrella de Sex Education, Emma Mackey y a la tres veces nominada al premio de la Academia, Carey Mulligan. Junto a ellas, estarán David McKenna, Beatrice Campbell, Tom Bonington, Denis Gough, Ava Jager y Daniel Craig.

La página de NarniaWeb recoge las recientes y entusiastas declaraciones de Gelfon, quien aborda el todavía lejano estreno con un entusiasmo feroz:

«Así que esta es una en la que mi equipo tiene que frenarme. Porque creo, como dije antes, que realmente va a cambiar el mundo. Y sé que suena a exageración, pero Greta está haciendo esta película para IMAX y entiende perfectamente que cuando se corra la voz sobre ella, creará un acontecimiento cultural».

El posible futuro éxito de la cinta podría cambiar la perspectiva de Netflix sobre un estreno prolongado de sus películas en las salas.

¿Cuándo se estrena?

El estreno de Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago está programado para el 26 de noviembre de 2026. Dos semanas después, la adaptación pasará a formar parte del catálogo de Netflix.