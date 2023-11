Greta Gerwig da algunas pistas sobre la historia de ‘Las Crónicas de Narnia’ que está adaptando

Todavía no ha comenzado su rodaje, pero a Greta Gerwig no se le puede achacar que no esté hablando a todos los medios de su última película, una adaptación de Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis para Netflix. En una nueva charla con preguntas y respuestas, la directora de Barbie compartió que no seguirá el habitual formato de adaptación de “libro por película”, ya que lo que a ella le interesa es encontrar una forma de incorporar todo el arco en su película ( a pesar de que sabemos que ha firmado dos entregas).

También sabemos que esta cinta no contará la trama de El león, la bruja y el armario, ya que para Gerwig, esa es la opción “obvia” y de la que quiere alejarse: “Hay una forma narrativa muy interesante (en la serie de Narnia) si las lees todas. Y en eso es en lo que está trabajando ahora con (la productora) Amy Pascal y tratando de descubrir cómo pueden romper todo el arco de todo esto”.

¿Cuál es la historia de ‘Las Crónicas de Narnia’?

Las Crónicas de Narnia es una querida serie sobre el mundo fantástico de Narnia, una tierra llena de magia y criaturas místicas que hablan. A grandes rasgos, los protagonistas son los niños Pevensie. Una familia formada por Peter, Susanne, Edmund y Lucy. Los niños, descubren la tierra de Narnia escondida en un curioso armario y, una vez que entran para explorar, comienza una lucha de poder entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad que dominan ese reino. Los cuatro niños experimentan toda una vida durante sus aventuras hasta que al volver a colarse por el armario, regresan a su edad original.

Durante la charla con Variety, a Gerwig se le preguntó por el motivo de elegir ese proyecto y fue entonces cuando el director de cine de Netflix ,Scott Stuber, señaló que ella es la ideal, ya que la conoce perfectamente, al igual que a su marido, el también director Noah Baumbach: “Gerwig creció en un entorno cristiano. Los libros de C.S. Lewis se basan en gran medida en el cristianismo. Así que empezamos a hablar de ello (…) fue una gran oportunidad y estoy muy emocionado de que ella está trabajando en ello con nosotros y estoy encantado de hacer negocios con ella. Ella es simplemente un talento increíble”.

Todavía se desconoce cuándo se estrenará este proyecto, pero se espera que comience su rodaje en 2024.