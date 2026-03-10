Acaba de llegar a Netflix y ha destrozado a ‘Salvador’: la serie de época que es mucho mejor

El 6 de febrero se estrenó la serie española Salvador protagonizada por el actor Luis Tosar y parecía imposible que alguna otra lograra que se apease del primer puesto del Top 10 de Netflix. Pero el 26 de febrero llegó a la plataforma de la gran N roja la romántica segunda parte de la cuarta temporada de la serie Los Bridgerton que se centra en la historia de amor de Benedict y en poco tiempo se ha vuelto a colocar a la cabeza del ranking de Netflix. Aunque Los Bridgerton no tienen nada que ver con el suspense y la acción de la serie Salvador, durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, la serie obtuvo 28 millones de visualizaciones y 248,8 horas vistas para el total de los 8 episodios que componen la segunda entrega. Una serie romántica y de época cuyo secreto es la combinación de elementos como el triunfo del amor imposible, la amistad, el lujo y la vida social.

La serie Los Bridgerton es una adaptación de la conocida saga de la escritora Julia Quinn, aunque se va cambiando el orden de los libros. Una original ficción creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes cuya primera temporada se estrenó en 2020 que se ha convertido en todo un éxito de audiencia en Netflix hasta el punto de que cada vez que se estrenan nuevos episodios se ponen a la cabeza del ranking de las más vistas en la plataforma de streaming. La cuarta temporada de la serie de Netflix Los Bridgerton no ha defraudado a sus seguidores y también se ha convertido en una de las que ha obtenido un mayor número de visualizaciones desde su estreno.

¿De qué trata la cuarta temporada de la serie Los Bridgerton de Netflix?

Esta nueva entrega se centra en la historia de amor de Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, el más complejo y bohemio, que se enamora de una mujer enmascarada que aparece en uno de los bailes a los que acude la familia y que, luego, como si fue era Cenicienta desaparece sin dejar ninguna huella.

Benedict decide buscar a esa misteriosa mujer en las mansiones de la zona, pero parece que se la ha tragado la tierra. En un viaje a una fiesta en la vivienda de un amigo que está cerca de una casa de campo de la familia Bridgerton, Benedict defiende a una criada que va a ser violentada. Como está lloviendo la lleva a su casa de campo sin saber que en verdad es la bella mujer enmascarada que conoció en el baile. Benedict se enamora de ella y decide llevársela a servir a la casa familiar.

Una vez allí los dos se dan cuenta de que su amor es imposible porque Benedict pertenece a una de las familias más conocidas de Londres y ella es simplemente una criada. ¿Logrará la bella Sophie sacar a relucir su pasado como hija ilegítima de un miembro de la nobleza o tendrá que marcharse de la casa de la familia Bridgerton para evitar el escándalo de la relación entre un noble y una criada?

El reparto de esta cuarta temporada

El protagonista de esta nueva entrega es el actor Luke Thompson que vuelve a interpretar el papel del bohemio y un poco perdido en esta temporada Benedict Bridgerton. La actriz australiana Yerin Ha interpreta el papel de la delicada Sophie Beckett y todos la conocemos por su papel en la serie de ciencia ficción Halo.

Como en casi todas las temporadas repiten actores como Jonathan Bailey que da vida a Lord Anthony Bridgerton, el cabeza de familia, Luke Newton a Colin Bridgerton, Nicola Coughlan a Penelope Bridgerton , Claudia Jessie a Eloise Bridgerton, Ruth Gemmell a Lady Violet, la madre,Will Tilston a Gregory Bridgerton, Golda Roushevel a la reina Carlota; Adjoa Andoh volverá a Lady Danbury y Hannah Dodd a Francesca Bridgerton, entre otros muchos.

En cuanto a las nuevas incorporaciones de esta temporada están las actrices Katie Leung que da vida a Lady Araminta Gun a la que conocemos por su papel de Cho Chang, el primer amor de Harry Potter en la versión cinematográfica de Harry Potter y el cáliz de fuego y Harry Potter y la Orden del Fénix, Michelle Mao a Rosamund Li e Isabella Wei a Posy Li.

Sobre cuál será el siguiente miembro de la familia Bridgerton que protagonizará la siguiente temporada de la serie si se sigue el orden de los libros será Eloise. Esta novela se titula A Sir Phillip, con amor, aunque tal como terminó la cuarta temporada, (no queremos hacer ningún spoiler), la trágica historia de Francesta puede suponer un cambio en el orden de las historias en la serie. Sobre cuándo se estrenará la quinta temporada de Los Bridgerton, los rumores apuntan a que resultará muy complicado que sea antes de 2028. Estaremos muy atentos a las noticias que nos vayan llegando sobre la serie y a comprobar si al final estará protagonizada por Eloise o Francesca.