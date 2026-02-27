Sólo tiene 8 episodios y está entre lo más visto de Netflix en 2026: protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas

La serie española Salvador es una de las apuestas de Netflix para este 2026 y no ha defraudado a ningún espectador. Desde que se estrenó el pasado 6 de febrero está liderando el Top 10 de la plataforma de la N roja. Entre sus aciertos está su original guion, que está centrado en la violencia de los grupos ultra del fútbol y su buen reparto que está liderado por el conocido actor Luis Tosar. Salvador cuenta la historia de un técnico de emergencias sanitarias que durante una salida tras un partido de fútbol descubre en un bar que su hija pertenece a los White Souls, un grupo ultra. Aunque él llevaba tiempo sin ver a su hija, se siente totalmente decepcionado al conocer que pertenece a ese grupo al que ella considera su familia. La serie Salvador sorprende desde el primer episodio por su lograr mantener tensión hasta el último y por todo lo que descubre este técnico de emergencias sanitarias.

La serie de acción y drama Salvador se ha convertido en todo un éxito de audiencia en la plataforma de streaming Netflix. Aunque también recibido algunas críticas, esta nueva ficción es una de las más vistas de las últimas tres semanas. Una nueva serie española que ha sido creada por Aitor Gabilondo, el cual es también el responsable del guion junto con Joan Barbero y Anna Casado, para Netflix. Una original ficción que ha sido dirigida por Daniel Calpasoro y producida por Alea Media que, por ahora, es una de las mejores producciones españolas que se han estrenado este año.

¿De qué trata la serie de Netflix Salvador?

El protagonista de esta serie de drama y acción es un técnico de emergencia sanitarias llamado Salvador Aguirre, papel que interpreta el actor Luis Tosar. Un hombre tranquilo que en una de sus salidas tras un violento partido de fútbol descubre en un bar que su hija Milena, a la cual da vida la actriz Candela Arestegui, forma parte de los White Souls, un violento grupo ultra. Salvador en el pasado fue médico y tuvo problemas con el alcohol, lo que le costó su empleo y su matrimonio.

Salvador hace años se separó de la madre de Milena y lleva mucho tiempo sin tener relación alguna con su hija. Un día, tras un violento partido de fútbol, se la encuentra trabajando de camarera en un bar de hinchas radicales en el que ha habido una agresión a un chico árabe. Para Salvador descubrir que su hija pertenece a uno de esos grupos se convierte en una sorpresa muy desagradable. Poco a poco va descubriendo que al sentirse abandonada por su padre, Milena encontró refugio entre las filas de un grupo ultra.

El técnico de emergencias intentará rescatar a su hija, pero todo se complica y su hija Milena, después de tener un accidente tras un altercado después de otro partido de fútbol, es ingresada en las urgencias del hospital y finalmente asesinada en el propio hospital por un grupo de encapuchados. ¿Por qué han matado a Milena de esa forma tan terrible?

El técnico de emergencias sanitarias está totalmente abatido tras la tragedia y decide descubrir las razones por las que su hija se unió a ese grupo, entender cuál es su funcionamiento y por qué ha sido asesinada. Esta serie, además, de hablar de la financiación de estos grupos ultra por parte de ciertos empresarios que apoyan su causa, esta serie también toca temas complejos como las fake news y explica cómo difunden de los White Souls sus discursos a través de sus redes sociales y algunos medios de comunicación.

El reparto de esta serie de acción

La serie Salvador está protagonizada por el actor Luis Tosar que interpreta el papel Salvador Aguirre, el agobiado padre que no sabe cómo enfrentarse a esta compleja situación. La joven actriz Claudia Salas da vida a Julia, su hija.

También tienen un papel de peso otros actores conocidos como Leonor Watling que da vida a Carla, Pedro Casablanc a un hombre de negocios que conoce Salvador en una cena y que tiene muchísimo poder y Patricia Vico a la inspectora Martín. Además, en el reparto están los actores Fariba Sheikhan a Marjane,. César Mateo a Nacho, Alejandro Casaseca a Max. Richard Holmes a Mateo, Marco Marini a Isra, Lucas Ares a Tibu y Candela Arestegui a Milena Aguirre, entre otros.

La serie española Salvador es una buena opción para los que están buscando una ficción de acción y drama con un ritmo que atrape a los espectadores desde el primer minuto y que cuente con un reparto sólido que mantenga el interés de la ficción. Además de Salvador en Netflix se estrenarán este 2026 las siguientes ficciones españolas: la miniserie Lobo protagonizada también por el actor Luis Tosar que en esta ocasión da vida a un padre conductor de VTC, y el regreso de nuevas temporadas de series como Berlín, Celeste y Su Majestad.