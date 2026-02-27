La mitad de las licencias que se tramitarán en Baleares en los próximos años es para construir chalets. A lo largo de 2025 se concedieron 1.626 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un avance del 21,1% respecto al año previo.

En general, la previsión de construcción de vivienda siguió al alza en Baleares en 2025: 9% más que en 2024 con 3.500 nuevas unidades, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En concreto, los visados de dirección de obra de vivienda nueva en Baleares que se edificarán en los próximos meses del presente año una vez obtenida la licencia pertinente alcanzaron las 3.582 unidades, un 8,7% más respecto al año anterior, cuando se registraron 3.295 unidades.

Si en 2025 se concedieron 1.626 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un avance del 21,1% respecto al año previo, el número de visados para viviendas en bloque aumentó un 0,05% , con 1.953 unidades.

A nivel nacional, los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 139.016 unidades en 2025, un 8,8% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 127.721 unidades.

Solo en el mes de diciembre la concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva avanzó un casi un 27,1% en comparación al mismo mes de 2024, hasta las 11.648 unidades.

A lo largo de 2025 se concedieron 26.430 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un avance del 4,3% respecto al año previo, mientras que aumentó un 10% el número de visados para viviendas en bloque, con 112.533 unidades.

Asimismo, la estadística muestra que se registraron 53 visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque hasta octubre, un 58,91% menos que en 2024.

Los datos correspondientes solo a diciembre contabilizaron 1.908 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 9,97% más que igual mes de 2024; 9.737 para viviendas en bloque (+31,07%), y tres visados para otros tipos de edificios que no son ni vivienda unifamiliares ni en bloque, uno más que en 2024.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en diciembre fue de 189,9 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y 105,9 metros cuadrados para la vivienda en bloque.