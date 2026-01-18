Ni áticos ni chalets: un arquitecto español revela cuál es la mejor vivienda para comprar y deja a todos perplejos

Cuando piensas en la vivienda ideal, es fácil imaginar un ático luminoso o un chalet con jardín. Sin embargo, el arquitecto Edu Saz defiende otra cosa. Su recomendación sorprende porque mira al pasado y pone el foco en un tipo de casa que muchos pasan por alto.

Según explica, el problema no es tanto el tipo de vivienda como la época en la que se construyó. Ahí entra en juego una década que sigue marcando la diferencia en el mercado actual.

El arquitecto español lo cuenta en sus análisis sobre vivienda en España, donde defiende el valor de las casas levantadas en torno a 1950. Son viviendas pensadas para durar, con criterios claros y soluciones que hoy casi no se repiten.

Por qué el arquitecto recomienda las viviendas de 1950

Las casas de los años 50 nacen en un contexto muy distinto al actual. España necesitaba alojar a miles de personas que llegaban del campo a las ciudades, y eso obligó a construir rápido, pero también con sentido. No había margen para el derroche ni para lo decorativo sin función.

Edu Saz destaca que muchas de estas casas tienen estructuras muy claras, con muros de carga bien definidos, hormigón armado y distribuciones lógicas. La entrada suele situarse en el centro de la vivienda, lo que reduce pasillos inútiles y aprovecha mejor cada metro cuadrado.

Otro punto clave es la ventilación cruzada. Muchas de estas viviendas tienen doble orientación, algo que hoy se valora mucho y que mejora el confort sin depender tanto de sistemas artificiales. Lo mismo ocurre con la separación entre zona de día y zona de noche, muy bien resuelta en muchos proyectos de la época.

Además, son casas pensadas para la vida diaria, con cocinas conectadas, estancias comunicadas por varias puertas y espacios flexibles que permiten adaptar la vivienda con reformas sin tocar la estructura principal.

Otras ventajas de las casas de 1950

Más allá del diseño, estas viviendas vienen con múltiples ventajas prácticas que son relevantes hoy a la hora de comprar. Veamos todo lo que tienen para ofrecer.

Suelen estar en barrios ya asentados , con comercios cercanos, transporte público operativo y una vida cotidiana que funciona desde hace tiempo, sin depender de nuevos desarrollos.

, con comercios cercanos, transporte público operativo y una vida cotidiana que funciona desde hace tiempo, sin depender de nuevos desarrollos. Los materiales empleados han demostrado su resistencia con el paso de las décadas. La estructura, los muros y los forjados ofrecen una base fiable sobre la que puedes intervenir con criterio si quieres hacer alguna modificación.

han demostrado su resistencia con el paso de las décadas. La estructura, los muros y los forjados ofrecen una base fiable sobre la que puedes intervenir con criterio si quieres hacer alguna modificación. Muchas conservan terrazas, patios o balcones amplios , pensados para usarse de verdad y no simplemente como un recurso estético.

, pensados para usarse de verdad y no simplemente como un recurso estético. La historia de su construcción facilita conocer qué reformas se han hecho y cuáles siguen pendientes , lo que permite evaluar el estado real del inmueble antes de decidir.

, lo que permite evaluar el estado real del inmueble antes de decidir. Admiten mejoras energéticas y técnicas sin borrar su identidad original, algo que no siempre ocurre en construcciones recientes.

En muchas ciudades, su localización y posibilidades de adaptación han permitido que se sostenga su valor con el tiempo. Por eso atraen a quienes buscan una vivienda con recorrido, flexible y capaz de acompañar distintas etapas de la vida.