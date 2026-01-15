Soy arquitecto y estos son los 3 materiales que usaría en mi casa para toda la vida: nunca pasan de moda

Cuando piensas en una casa para toda la vida, hay una pregunta esencial: ¿qué materiales seguirán siendo buenas opciones dentro de 20 o 30 años? No es lo mismo diseñar una vivienda para una moda concreta que hacerlo pensando en el paso del tiempo.

Muchos errores vienen de mezclar colores, texturas y soluciones llamativas que hoy parecen una buena idea, pero que envejecen mal. Las casas que mejor resisten no suelen ser las más recargadas, sino las más sencillas.

O al menos así lo piensa el arquitecto Máximo Caballero cuando explica qué elegiría si tuviera que construirse su propia casa definitiva. Su apuesta se basa en tres materiales muy concretos: piedra natural, madera y mortero blanco.

Los tres materiales para una casa de toda la vida

El primero es la piedra natural, que se integra en el entorno y no depende de tendencias. Te gusta hoy y, salvo sorpresa, te seguirá gustando dentro de décadas. Además, transmite solidez y hace que la casa parezca asentada, no provisional.

Acompañando a la piedra natural, Caballero apuesta por la madera como un material que aporta calidez y equilibrio. La madera suaviza la dureza de la piedra y evita que la casa resulte fría. Bien elegida y bien tratada, no pasa de moda y mejora con el uso, algo que sucede con muy pocos materiales.

El tercer elemento que destaca el arquitecto es el mortero blanco. No lo plantea como un simple acabado decorativo, sino como un material constructivo que unifica la vivienda y le da coherencia. Usado en paredes y superficies continuas, aporta limpieza visual, refleja la luz y crea un fondo neutro que deja que la piedra y la madera tengan presencia sin opacarse.

Según el experto, con solo estos tres materiales se resuelve una vivienda entera. El error habitual es pensar que más colores o más texturas harán la casa más bonita. En realidad, suele pasar lo contrario: cuando todo quiere destacar, nada lo hace.

Incluso soluciones constructivas sencillas, como cerramientos con piedra en lugar de muros convencionales, pueden mejorar el resultado sin disparar el presupuesto de una casa duradera.

Otras recomendaciones al elegir materiales para tu casa

A partir de esta idea de sencillez, hay algunos criterios generales que conviene tener en cuenta antes de lanzarte a construir o reformar.

No todo se reduce a lo estético . El material tiene que encajar con tu forma de vivir, con el entorno y con la funcionalidad de tu hogar.

. El material tiene que encajar con tu forma de vivir, con el entorno y con la funcionalidad de tu hogar. Prioriza materiales que envejezcan bien y no dependan de modas pasajeras .

. Reduce la paleta de colores para evitar el cansancio visual con los años.

Evita mezclar demasiadas texturas en un mismo espacio.

en un mismo espacio. Adapta los materiales al clima y al lugar donde se construye la casa.

donde se construye la casa. Huye de soluciones llamativas si no tienen una función clara.

Una casa pensada para durar no necesita sorprender en cada rincón. Necesita ser cómoda, coherente y fácil de habitar con el tiempo. Lo que hará que tu vivienda de toda la vida se vea de la mejor manera es que todos sus elementos encajen sin esfuerzo.