La serie de Netflix que está conquistado a los amantes del misterio: todo el mundo sin está sin palabras

Desde el estreno de la serie El Juego del Calamar, las series coreanas se han convertido en las preferidas de muchos usuarios de Netflix. El pasado 13 de febrero llegó a esta plataforma de streaming la serie de misterio El arte de parecer Sarah y en una semana se coló en el Top10 de las series de habla no inglesa más populares de todo el mundo en Netflix. Esta nueva ficción de suspense está protagonizada por el detective Park Mu-Gyeong, un hombre que está investigando la muerte de una mujer coreana-estadounidense cuyo cuerpo se ha encontrado en una alcantarilla y todos piensan que es el de Sarah Kim. Poco a poco el detective va descubriendo que esta mujer ha ido construyendo una red de mentiras sobre su identidad. Una serie de suspense perfecta para los que disfrutan con las series coreanas y para los que simplemente están buscando en el catálogo de Netflix otra ficción de misterio.

La serie coreana El arte de parecer Sarah es una original ficción de solo 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Una ficción de esas en las que nada es lo que parece y en el que se invita al espectador a descubrir qué ha pasado y quién es realmente Sarah. El arte de parecer Sarah ha sido escrita por Chu Song-yeon, dirigida por Kim Jin-min, y protagonizada por los actores coreanos Shin Hye-sun y Lee Joon-hyuk. Una serie con un guion bastante original y que me ha recordado a la ficción ¿Quién es Anna? Que se estrenó en 2022 en Netflix y que se inspiró en la historia real de Anna Delvey, la cual se hizo pasar por una rica heredera europea para robar su dinero a ciertos personajes de la élite de Nueva York.

¿Qué ocurre en la serie El arte de parecer Sarah?

Esta serie cuenta la historia de Sarah Kim, una mujer que decide cambiar su identidad para poder colarse en el exclusivo mundo del lujo de la ciudad. Durante muchos años ha ido construyendo una falsa identidad a base de mentiras y ha logrado convertirse en la directora regional de la marca de moda de alto standing Boudoir. Un día su cuerpo es encontrado muerto en una alcantarilla y el inspector Mu-gyeong que trabaja en la unidad de crímenes violentos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, el cual decide descubrir quién es esta mujer y cuál es la verdadera identidad de la joven fallecida.

El inspector se obsesiona con esta misteriosa mujer y sus diferentes identidades. Poco a poco va descubriendo toda una red de mentiras, estafas y muertes que ha ido dejando en el camino debido a su ambición desmedida por el lujo y el dinero. ¿Podrá descubrir este detective en solitario todo lo que ha pasado o solo está poniendo en peligro su vida?

Esta serie coreana según explica la sinopsis cuenta la historia de una mujer coreana-estadounidense que «se ha creado una nueva identidad a base de mentiras. Pero, cuando aparece un cadáver bajo la zona lujosa de Seúl, un implacable inspector la investiga sin descanso».

El reparto de esta serie

La protagonista es la actriz Lee Jun-huyó que da vida al personaje de Sarah Kim, esa joven ambiciosa que es capaz de hacer todo por dinero. El actor Park Bo-kyung da vida al inspector Mu-gyeong que está decidido a descubrir cueste lo que cueste la verdad.

En el reparto de esta serie coreana también están los actores Park Bo-kyung como Jeong Yeo-jin, directora ejecutiva de Nox, que se hace amiga de Sarah, Shin Hyun-seung como Hyeon Jae-hyeon, un detective novato, Jung Da-bin como Woo Hyo-eun, una exvendedora que es descubierta por Sarah, Yoon Ga-i como Yang Da-hye, amiga de Hyo-eun, Kim Jae-won como Kang Ji-hwon o Jung Jin-young como Hong Seong-sin, un prestamista, propietario de Only Capital, entre otros muchos.

El secreto del éxito de El arte de parecer Sarah puede ser su forma de mantener el suspense durante los 8 episodios, la cantidad de personajes complejos que participan en esta serie y los numerosos giros con los que sorprende a los espectadores. Una original serie que mantiene en todo momento la tensión, en la que los espectadores tienen que estar todo el rato atando cavados. La serie El arte de parecer Sarah, aunque parecía que iba a pasar desapercibida, se está convirtiendo en la sorpresa este mes de febrero.

Además de esta serie coreana, los amantes de este tipo de ficciones pueden encontrar en el catálogo de Netflix otras muchas como las tres temporadas de El Juego de Calamar, Cielo para dos, La infiltrada Srta. Hong, ¿Cómo se traduce este amor?, Bake Your Dream o Humana por accidente, entre otras muchas.