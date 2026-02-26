8 episodios te van a saber a poco: la comedia de Netflix que arrasó en España

Una de las series de comedia que está triunfando en la plataforma de streaming Netflix es Vida saludable a tope, una original ficción australiana de 8 episodios en el que se realiza una parodia sobre la obsesión actual por el fitness y la vida sana. Una original serie que está basada en la novela Wellmania: Extreme Misadventures in the Search for Wellness de la escritora Brigid Delaney publicada en 2017. La protagonista es Liv Healy, papel que interpreta la conocida actriz Celeste Barber, una escritora especializada en gastronomía que nunca se ha llevado demasiado bien con el ejercicio físico. Un día cambia todo para ella cuando tiene una crisis de salud en Australia y por su culpa no puede volver a Nueva York. El problema es que si no regresa no logrará el trabajo que siempre ha deseado. En un viaje forzoso de Nueva York a Australia deberá replantearse su vida y su salud, aunque tenga que recurrir al ejercicio físico que tanto odia.

Como hemos comentado la protagonista de la serie de comedia Vida saludable a tope no podrá regresar a Nueva York para lograr el trabajo de su vida: ser jurado en un programa de televisión. Liv Healey no tendrá más remedio que empezar a cuidarse y a hacer ejercicio si quiere volver a su hogar. Una divertida serie que ha sido dirigida por Benjamín Law, Erin White y Helena Brooks y destaca por la originalidad de su trama y la espontaneidad de su protagonista Celeste Barber. La serie Vida saludable a tope se ha convertido en una de las series de comedia más vistas de la plataforma de streaming Netflix y puede ser una buena opción para una tarde entretenida este mes de octubre.

¿Qué le ocurre a Liv Healy en la serie Vida saludable a tope?

Desde hace unos años la sociedad actual está obsesionada con el bienestar, el ejercicio físico y la salud y todos los días nos bombardean con nuevas dietas milagro, clases de yoga o pilates, ejercicios físicos imposibles de poner en práctica o nuevos suplementos vitamínicos para encontrarnos mejor en un tiempo récord. Sin embargo, la protagonista de esta serie de comedia no se ha preocupado nunca por estos temas. Su lema hasta este momento era «vive rápido y muere joven», pero su reciente crisis de salud le hace replantearse su vida e intentar cambiar sus hábitos por otros más saludables.

Según la sinopsis oficial de la serie: “Cuando una crisis de salud la obliga a repensar su despreocupada vida, una escritora gastronómica se adentra en un viaje de bienestar para recuperarse… aunque eso la mate”. Si quiere conseguir el trabajo de su vida, tendrá que empezar a cuidarse. ¿Logrará Liv sus objetivos o para ella resultará totalmente imposible?

Lo primero que decide Liv es ponerse a dieta y suprimir sus juergas habituales, lo que para ella es complicado porque ha sido siempre la reina de la fiesta. Liv también comenzará a seguir diversas rutinas de ejercicio físico para intentar recuperarse lo antes posible, aunque algunas de ellas no tengan ningún sentido. Las situaciones a las que se tiene que enfrentar son cada vez más divertidas y también un poco surrealistas y provocan las risas de los espectadores.

El reparto de esta divertida serie

Uno de los grandes aciertos de la serie Vida saludable a tope es la interpretación de Celeste Barber que es una humorista, actriz, guionista y productora australiana de éxito. La actriz es conocida por interpretar a Bree Matthews en la serie australiana de televisión All Saints, donde interpretó a la enfermera Bree Matthews. En 2010 la actriz apareció como invitada en dos episodios de la conocida serie australiana Home and Away, donde interpretó a dos personajes diferentes.

El peculiar humor de la actriz Celeste Barber ha conquistado en esta ocasión a los usuarios de Netflix. En 2019 fue seleccionada por la revista Variety en los premios 10 Comics to Watch y en 2017 ganó el premio La dama más divertida de Instagram. En esta red social Celeste Barber cuenta con más de 8,1 millones de seguidores.

También en el reparto de la serie Vida saludable a tope están los actores J.J. Fong que el interpreta el papel de Amy Kwan, Genevieve Mooy, el de Lorraine Healy, Lachlan Buchanan el de Gaz Healy, Remy Hii el de Dalbert Tan y Alexander Hodge el de Isaac Huang, entre otros.

Aunque a sus seguidores les encantaría que se hiciese una segunda temporada, por ahora no ha sido renovada por Netflix y se tendrán que conformar con estos 8 episodios. También pueden ver otras divertidas series de comedia de Netflix como la argentina Envidiosa, Casi feliz, Guerra de vecinos, Fanático, Machos alfa, Tú no eres especial o Lo nunca visto, entre otras muchas.