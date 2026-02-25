‘The Boroughs’: todo lo que sabemos de la nueva serie producida por los creadores de ‘Stranger Things’

Hace tiempo que seguir el calendario de series se volvió una completa quimera. La cantidad de plataformas y los estrenos semanales de cada una de ellas están consiguiendo que los espectadores tengan que recurrir a un «Excel mental», donde poder organizar la ingente cantidad de nuevas temporadas e incluso, revivals inminentes como el de Scrubs. Y claro, gran parte de la culpa de esa vorágine de contenidos la tiene Netflix, la cual como líder del mercado no para de producir más y más historias. Una de ellas es la esperada The Boroughs, el último proyecto que han producido los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things.

Antes de lanzar la temporada final de Once y compañía, supimos de la intención de los Duffer por volver a la dirección de largometrajes. Aunque esto no quiere decir ni mucho menos, un abandono de la «gran N roja» por parte del tándem de cineastas. Matt y Ross Duffer, quienes debutaron séptimo arte con Hidden: Terror en Kingsville, supervisan este 2026 la llegada de Relatos del 85, una precuela animada del universo de Hawkins y en 2027, nos contarán la infancia de Henry Creel (el futuro villano, Vecna) con The First Shadow. Pero mucho, los autores supervisarán The Boroughs, demostrando que son plenamente capaces de conquistar el terreno de la ciencia ficción más allá de la propiedad intelectual de Stranger Things. No obstante ¿de qué trata este nuevo drama fantástico que han dirigido los responsables de la serie Cristal Oscuro: La era de la resistencia?

‘The Boroughs’: una «versión adulta» de los niños de ‘Stranger Things’

Al igual que ocurría con Hawkins, los hermanos Duffer vuelven a tener una predilección por los pueblos rurales en los que suceden sucesos sobrenaturales. En este caso, The Boroughs nos llevará a un Nuevo México del tiempo actual en una serie dirigida y escrita por Jeffrey Addiss y Will Matthews.

Cuando se anunció el proyecto, los Duffer definieron así la esencia de la trama:

«Si bien los héroes de The Boroughs tienen algunos años más que los niños de Stranger Things, son un grupo de inadaptados igualmente adorables, y estamos ansiosos por que te unas a ellos en una aventura que a la vez es aterradora, divertida y profundamente conmovedora».

Si atendemos a la sinopsis oficial, la historia se centra en un grupo de jubilados en un pintoresco desierto de Nuevo México que deben unirse para evitar que una amenaza alienígena les robe lo único que no les queda: tiempo. Los Duffer producen el relato a través de su sello, Upside Down Pictures.

Un reparto espectacular

First look at ‘THE BOROUGHS’, a new series exec produced by The Duffer Brothers • Follows a group at a retirement home who team up to stop a monster who threatens to steal their time • Starring Alfred Molina, Alfre Woodard & Bill Pullman • Releasing May 21 on Netflix pic.twitter.com/KDWQcsxPal — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 25, 2026

Para The Boroughs, Netflix ha configurado un casting espectacular en el que encontraos a nombres como Geena Davis (Bitelchús), Bill Pullman (Carretera perdida), Alfred Molina (Spider-Man 2), Alfre Woodard (12 años de esclavitud), Denis O’Hare (Dallas Buyers Club), Clarke Peters (The Wire) y Jena Malone (Donnie Darko), entre otros.

Todavía no existe una fecha de estreno oficial para el estreno de los ocho episodios de una serie que promete ser la nueva sensación de la plataforma.