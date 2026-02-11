Nadie lo vio venir: 15 años después vuelve una comedia mítica a Disney Plus

En una industria a la que cada vez le cuesta más encontrar nuevas propiedades intelectuales de garantías, la tendencia y puja por la nostalgia audiovisual ya representa una realidad incontestable. En el cine tuvimos ejemplos como Top Gun: Maverick o las recientes, Gladiator 2 y Bitelchús Bitelchús. Mientras que en la pequeña pantalla se han dado casos como el regreso de Twin Peaks o incluso en nuestro país, hemos vivido una extraña mezcla de ambas con la reunión metacinematográfica de Aída y vuelta. Ahora, el nuevo capítulo de este eterno retorno de las narrativas televisivas llega de la mano de una de las mejores sitcoms de comienzo de siglo: Scrubs tendrá una nueva temporada.

La legendaria serie creada por Bill Lawrence nació en 2001 y tras 9 temporadas, terminó convirtiéndose en una referencia dentro del género. Una ficción de culto que rehuía de la mayoría de tópicos relacionados con las historias ambientadas en un hospital y que tuvo una despedida polémica y tremendamente mal recibida por los fans. Entre otras cosas porque la anterior ronda de episodios se sintió como un final perfecto y porque la novena, abandonaba en gran medida la presencia protagónica del doctor J.D. La serie perdió su esa esencia primigenia, sintiéndose más como una concatenación de capítulos de un spin-off fallido, que como el cierre de un proyecto amado por toda una generación de seriéfilos.

Para contrarrestar esta sensación, 15 años después la nueva temporada de Scrubs intentará remediar el sabor agridulce de ese adiós que no estuvo a la altura de la producción de la cadena ABC. Y lo hará, a través de un revival cuyo objetivo no es otro que centrarse en los personajes de siempre y no apostar en cambio por el formato del reboot y la necesidad constante del mismo de incorporar nuevos roles.

La nueva temporada de ‘Scrubs’

Tras varios materiales promocionales publicados, el actor Zach Braff, quien dio vida a J.D., explicó que las visiones de su personaje no representaban una verdad fehaciente de su destino.

«No sé si todo el mundo recuerda esto, pero el final feliz está todo en la imaginación de J.D. Son sus sueños y esperanzas para el futuro. Pero, como todos los que vivimos en este mundo sabemos, nuestros sueños y esperanzas no se vuelven necesariamente reales», le contaba Braff a la revista Esquire. Después, el actor recalcaba la diferencia entre revival y reboot, argumentando que aunque los protagonistas ya no serán los novatos del hospital, esto no quiere decir que la nueva temporada de Scrubs vaya a centrarse en una nueva camada de doctores.

¿Cuándo se estrenará?

La décima temporada de Scrubs llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 26 de febrero y contará con 9 episodios. Acompañando a Braff, volveremos a tener a Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley y Judy Reyes, entre otros.

Ignorando la anterior temporada, Scrubs regresará con los personajes de siempre al Sagrado Corazón, el hospital donde comenzó originalmente la historia.