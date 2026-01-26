‘Aída y vuelta’ es una las películas españolas más relevantes de la temporada

Crítica sin spoilers de Aída y vuelta que se estrena el próximo viernes 30 de enero. La película explora el universo de la mítica serie Aída pero con un giro que lo cambia todo. Paco León dirige y protagoniza esta obra de metalenguaje en el que vemos las bambalinas de la famosa comedia que triunfó durante casi una década en Telecinco. Los actores principales se interpretan así mismos en un juego de espejos con mucho humor políticamente cuestionable y una maravillosa reflexión sobre el oficio de los actores y los límites artísticos. Los espectadores no deben esperar un capítulo largo de Aída. No lo es, pero si se entra en la propuesta las ganancias son muchas. Posiblemente estemos ante uno de los estrenos del cine español más relevantes, arriesgados y divertidos de la temporada e incluso del año que acaba de empezar.

Todo un mito

Aída nació en 2025 como un spin off de la comedia Siete vidas, donde habíamos conocido tanto al personaje de Aída como a su actriz, Carmen Machi. Mientras que en la serie madre los protagonistas eran unos pijos que buscaban problemas porque se aburrían, en la que nos ocupa, una mujer con una vida ruinosa y empobrecida hacía frente a las tragedias cotidianas con un optimismo refrescante.

Acompañamos a Aída, su familia y el resto de vecinos de Esperanza Sur (Barrio obrero ficticio) hasta el 2014 cuando la serie se despidió como un auténtico fenómeno social, siendo, además, cantera de actores que, hoy por hoy, son estrellas nacionales- con Machi y Paco León como punta de lanza-.

Un regreso diferente

En una época en la que la ficción se basa mucho en la nostalgia, era de esperar que Telecinco Cinema apostara por recuperar una de sus marcas más nobles y atraer al público que creció con Aída. Lo fascinante es cómo se ha hecho.

Mientras que se podría haber articulado un capítulo más de la serie en formato cine, la propuesta de Paco León es una vuelta de tuerca interesante. La película se fecha en 2018, en una realidad en la que Aída no fue cancelada cuatro años antes y Carmen Machi (que abandonó su personaje durante varías temporadas) ha regresado.

Todos los actores interpretan una versión de sí mismos (alguna más caricaturesca que otra) en un juego de metacine en el que a veces no distinguen entre personaje e intérprete.

El humor de siempre

Aída y vuelta es una tragedia pero te ríes, quizá no tanto como algunos esperan pero el humor que utiliza es gamberro, irreverente e incluso incómodo. Aquí se exponen temas como la identidad del artista, la exclavitud que implica el privilegio de la fama, los límites de la carcajada y, sobre todo, es un canto al oficio del actor, a lo que implica física, emocional y socialmente ese trabajo.

¿Se puede ver Aída y vuelta sin haber seguido la serie? Sin problema. Es curioso que una película sobre un producto tan local, pueda ser tan vendible internacionalmente. Este es el reencuentro que deberían haber hecho en Friends, por ejemplo, y no un documental soso rememorando tiempos pasados.

Aída y vuelta es un producto solvente, muy bien rodado, con un mensaje concreto e importante que, aún con todo, peca, quizá, de autoindulgencia. Tan sólo hay una escena en la que la gran Marisol Ayuso aprecia la suerte que tiene ella y todos sus compañeros por seguir en una serie de éxito en la que se gana bien mientras que el resto lloran por las esquinas por ser ricos y famosos. En una profesión en la que sólo trabaja el 2% de los actores, quizá lo quejarse del encasillamiento puede resultar algo irritante. Eso sí, Paco León se las ingenia para que les comprendamos, les amemos y veamos que lo que hacen, más allá del glamour, es importante. De verdad, no os perdáis esta película.