Paco León y Carmen Machi desvelan el gran secreto del regreso de ‘Aída’: «La gente que vea la película…»

Aída sigue siendo una de las grandes series cómicas de la historia de nuestro país, además de que en Hispanoamérica es también un mito, siendo seguida por millones de personas en países como Cuba, Chile, Puerto Rico e incluso en Estados Unidos, donde millones de hispanos la siguen viendo a día de hoy. Paco León y Carmen Machi, dos de los protagonistas, han pasado por el plató de El Hormiguero para hablar de este estreno, que será el próximo día 30 de enero, con una película en la que se verá cómo sería la grabación de un capítulo de la serie en el mundo real, interpretándose los actores a ellos mismos.

En esta historia se va atrás en el tiempo, en concreto al año 2018, y poniendo a los espectadores en el supuesto de que la serie continuase emitiéndose en televisión y con Carmen Machi (que la abandonó antes de su final) continuando en el reparto. Cuando todos pensaban que era su final, la cadena decide renovarla por una temporada más, lo que hace que la propia Machi se niegue por completo a seguir, puesto que ya había anunciado su intención de emprender otros caminos profesionales. Para solucionar este problema, se decide que la inteligencia artificial y la tecnología aplicada a los videojuegos sirvan para que los actores no tengan que rodar ninguna escena más, creándose todas las secuencias vía informática y la serie pueda seguir.

En la película se puede ver cómo son los entresijos de un rodaje, aunque esos también están ficcionados, por lo que no todo es cierto, aunque se parecerá a lo que puede ocurrir en algunas ocasiones. En ella, además, se podrá ver a Carmen cantando como Marifé de Triana, algo que asegura que ha sido un regalo que Paco León, como director de la película (además de actor), le ha dado.

Además, los invitados de Pablo Motos han anunciado que la película se podrá ver en cines de Miami, Los Ángeles, Nueva York, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Con este motivo, Carmen Machi, Paco León y Canco Rodríguez, tres de los grandes protagonistas, viajarán a Estados Unidos y Puerto Rico para su promoción.

Habrá un regalo para los fans de ‘Aída’

Una vez se supo que habría un reencuentro de los actores, se estuvo rumoreando mucho acerca de un regreso o de una la grabación de un capítulo puntual, idea que encantó a los fans de la serie, pero cuando se explicó cómo sería la película, supuso una decepción para muchos.

«Hay mucha gente que está decepcionada porque esta película no es un capítulo de Aída, sino que muestra la parte de atrás, mezclada… con el concepto», admitía Paco, que sabe del riesgo que ha tomado como director al simular «cómo se graba un capítulo». Pero incluso para esos hay buenas noticias: «Tenemos ese capítulo y lo vamos a regalar», anunciaba en El Hormiguero.

«La gente que vea la película en el cine, al final, en los créditos, habrá un código QR, tú puedes echarle una foto y verlo en tu casa todas las veces que quieras, cuando te dé la gana», explicaba ante la sorpresa para millones de personas, que daban por perdida esta oportunidad.