Pánico en un bar de Palma: un borracho amenaza con una navaja a la encargada que le negó otra cerveza

Un bar del barrio palmesano del Coll d’en Rabassa vivió el pasado domingo una de sus jornadas más tensas después de que un hombre de 71 años amenazara con una navaja a la encargada del establecimiento y a varios clientes tras negársele otra consumición alcohólica debido a su evidente estado de embriaguez.

Los hechos comenzaron cuando el individuo accedió al local mostrando claros síntomas de haber ingerido alcohol previamente. Una vez en la barra, solicitó que le sirvieran una cerveza, petición que fue rechazada por la gerente del establecimiento al considerar que su estado no era adecuado para continuar consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante la negativa, y lejos de abandonar el lugar, el hombre reaccionó de forma agresiva. Según relataron testigos, momentos después perdió el equilibrio y tropezó con una de las mesas del bar, lo que generó una situación de tensión entre los presentes. Uno de los clientes le recriminó su comportamiento, pero el individuo, en lugar de calmarse, incrementó su actitud violenta.

Acto seguido, sacó una navaja que llevaba en el bolsillo y comenzó a amenazar a los ocupantes de una mesa cercana, provocando momentos de gran nerviosismo entre los clientes. Posteriormente, se dirigió hacia la encargada del local, a quien también intimidó con el arma blanca.

Ante la gravedad de la situación, los responsables del establecimiento alertaron de inmediato a la Policía Nacional. Varias patrullas se desplazaron con rapidez hasta el lugar y localizaron al sospechoso en la vía pública, en las inmediaciones del bar. Durante la intervención, los agentes comprobaron que portaba una navaja de unos siete centímetros de hoja, además de unas tijeras metálicas que llevaba ocultas en el interior de la chaqueta.

Tras verificar lo sucedido y garantizar la seguridad en la zona, los agentes de la Unidad Operativa procedieron a su detención. Posteriormente, la Sala de Atestados instruyó las correspondientes diligencias policiales, que fueron remitidas al juzgado de guardia para continuar con el procedimiento judicial.