Ya es la favorita de los fans de ‘El juego del calamar’: la serie de Netflix de la que todos hablan y es apoteósica

No es ningún secreto. La última temporada de El juego del calamar fue una decepción palmaria incluso entre los fans más acérrimos de la distopía coreana. Por suerte, el streaming como la vida, no se detiene. Y por eso, los acólitos de la creación de Hwang Dong-hyuk han encontrado el placebo necesario cuyo planteamiento también incluye juegos sádicos para la supervivencia de sus protagonistas. Nos referimos al seguimiento de la nueva temporada de otra serie de ficción asiática de Netflix: Alice in Borderland.

Adaptando el manga homónimo de Haro Aso, la continuación de la serie dirigida por Shinsuke Sato estrenó su tercera ronda de capítulos el pasado 25 de septiembre, generando un incremento de las visualizaciones en las dos anteriores temporadas. Algo que siempre suele ocurrir en las audiencias de cualquier serie en plataformas como Netflix, pero que en Alice in Borderland es todavía tiene más sentido, porque hablamos de una propiedad intelectual que dio el salto al audiovisual por primera vez en 2020 y cuya segunda temporada aterrizó en el terminal en 2022.

Así, Alice in Borderland 3 se sitúa como la quinta serie más vista (habla no inglesa), dentro del top 10 de la compañía. Con una historia que lleva ya tres semanas en la lista viral de Netflix, acumulando más de tres millones de visualizaciones y permaneciendo en los tops de 20 países. Con un énfasis mayor en los juegos macabros del relato, el regreso de esta trama de ciencia ficción nipona ha sido recibido con cierta disparidad por parte de la prensa especializada. Aunque sus números dentro del catálogo de «la gran N roja» apuntan a un futuro cuarto capítulo o quizás a un spin-off que expanda este cosmos futurista repleto de secretos, misterios y sadismo exacerbado.

La serie de Netflix viral: ‘Alice in Borderland’

Para los más despistados sobre el tema, el argumento de Alice in Borderland gira en torno a un grupo de amigos que terminan atrapados en una realidad paralela de Tokio. Sin apenas gente en la ciudad, los jóvenes deben enfrentarse a una duras pruebas si quieren sobrevivir y extender su tiempo en un desértico mundo que no pueden comprender.

Las pruebas varían desde la agilidad a la inteligencia y la resolución de acertijos, notificados a través de sus teléfonos móviles. Mientras alargan la supervivencia, los protagonistas paralelamente intentarán averiguar cómo volver al mundo real.

Entre los diferentes personajes que conoceremos se encuentra el protagonista principal, Arisu, un joven sin demasiadas aspiraciones en la vida, pero con una gran habilidad para los videojuegos. Acompañándole están Usagi, la hábil gimnasta y aliada de Arisu y Karube y Chota, los dos mejores amigos del héroe titular, los cuales se ven arrastrados con él a este universo fantástico.

¿Habrá cuarta temporada?

Por el momento, la serie de Netflix no ha confirmado una cuarta temporada, a pesar de que Alice in Borderland 3 finaliza con un cliffhanger (final abierto) que invita a pensar en una expansión fuera de las fronteras de Japón. Esto, sumado a la expectativa general y al positivismo de un Sato que ha confirmado querer regresar con más temporadas, invita al optimismo de que esta no será la última vez en la que veremos a Arisu y compañía.