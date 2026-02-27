Ni ‘Yellowstone’ ni ‘The White Lotus’: la serie de Harrison Ford con un final que te deja sin palabras

Una de las series que se ha convertido en todo un éxito de audiencia y crítica en los últimos años a nivel mundial es Yellowstone. Una ficción creada por Taylor Sheridan y John Linson en la que se cuenta la historia de la familia Dutton, la cual tiene que luchar por defender su rancho y su estilo de vida. A partir de esta serie se ha creado toda una franquicia gracias a sus dos spin-offs: 1883 o 1923. Lo más curioso es que la ficción 1923, la precuela de Yellowstone, se ha convertido ya en un gran éxito de audiencia en Paramount+ donde se va emitiendo cada episodio de la segunda temporada semanalmente. La serie protagonizada por los conocidos actores Harrison Ford y Helen Mirren, ha anunciado un final que va a dejar a todos sus seguidores sin palabras y todos están deseando que llegue el día de su estreno.

El pasado 30 de marzo se estrenó el episodio 6 de la serie 1923 en Paramount+ y el episodio final se podrá ver a partir del 7 de abril. Según ha anunciado Deadline, el final de la temporada 2 de la serie 1923 durará dos horas, el doble de su duración habitual. Hay que tener en cuenta que el final de Yellowstone, que ya fue bastante largo, solo duró 1 hora y 27 minutos. La serie 1923 se centra en las luchas de la familia Dutton durante momentos como la Gran Depresión, la ley seca y la plaga de langostas.

Según Paramount+ la temporada 2 de la serie 1923 ha sido todo un éxito desde su estreno y ha llegado a alcanzar los 17 millones de espectadores a nivel mundial. Incluso esta segunda entrega, según Paramount+, puede llegar a superar a la primera entrega en audiencia en un 56%. La serie 1923 se puede ver actualmente en España también en la plataforma de streaming SkyShowtime, pero por ahora solo se puede disfrutar de cuatro episodios de esta segunda temporada. Un western de aventura y acción ambientado en Montana perfecto para los que han disfrutado con Yellowstone y con su otra precuela 1883.

La segunda temporada de la serie 1923

Todos los episodios de esta segunda entrega de la serie han sido dirigidos por Ben Richardson y están escritos por Taylor Sheridan, lo que asegura la continuidad en el estilo de esta franquicia. En esta segunda temporada de 1923 los habitantes de las tierras altas de Montana se encuentran en una situación complicada porque están sufriendo un duro invierno y se tienen que seguir defendiendo de la amenaza que supone para el rancho la modificación de las fronteras del estado. Los Dutton, una vez más, tendrán que defender con uñas y dientes su rancho y su modo de vida.

Por ahora lo que sabemos del final de la serie es que el episodio 7 se titula A Dream and A Memory y se estrenará en Paramount+ el próximo 6 de abril. También ha trascendido la sinopsis oficial de este episodio: «Jacob y su equipo esperan con ansias el regreso de Spencer en la estación de tren. Teonna tiene un encuentro decisivo. Alexandra desafía el frío».

El reparto de la segunda temporada

El protagonista de la segunda temporada de esta serie vuelve a ser el actor Harrison Ford que vuelve a interpretar el papel de Jacob Dutton, el hermano de James Dutton. Con este papel el actor se ha vuelto a meter en el bolsillo a los seguidores de la serie y además cuenta con el apoyo de la actriz Helen Mirren que vuelve a interpretar el papel de Cara Dutton, su esposa. Además, tienen un gran peso en esta temporada el actor Tim McGraw que da vida a Jack Dutton, Brandon Sklenar a Spencer Dutton, Brandon Sklenar a Spencer, Timothy Dalton a Donald Whitfield y Julia Schlaepfer a Alex.

También en el reparto de esta segunda entrega siguen los actores Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph y Sebastian Roché. En esta temporada se han incorporado los actores Jennifer Carpenter, Augustus Prew, Janet Montgomery y Andy Dispensa.

Además del esperado final de 1923, se ha anunciado una nueva ampliación de este universo con la serie The Madison y con The Yellowstone spin-off. The Madison se estrenará en 2025 en CBS y estará protagonizada por Luke Grimes como Kayce Dutton. Esta serie se centrará en una familia neoyorquina que se muda al valle del río Madison en Montana y la trama comenzará después del final de la quinta temporada de Yellowstone.

En cuanto Yellowstone spin-off, otra secuela de la serie, contará como protagonistas con los actores Kelly Reilly que dará vida a Beth y Cole Hauser a Rip. Esta nueva serie seguirá contando la historia de la familia Dutton en el misma época en la que se desarrolla Yellowstone.