Si te gustó ‘Yellowstone’ esta es la nueva serie que tienes que ver: con este protagonista de ‘Perdidos’ y Michelle Pfeiffer

La serie Yellowstone se ha convertido en todo un éxito de audiencia y crítica. Una original ficción que se estrenó en nuestro país en SkyShowtime y ahora ha llegado a Netflix. El western moderno de Taylor Sheridan cuenta ya con un gran número de seguidores como series emblemáticas como Perdidos, Los Soprano, Breaking Bad, Succession o The Wire. La quinta y última temporada de Yellowstone ya se ha emitida y si te ha gustado no te puedes perder la serie The Madison que se estrenará este 2025 en SkyShowtime. Cuenta la historia de una familia que, tras la muerte del patriarca de la familia en un accidente aéreo se muda desde Nueva York al valle del río Madison en Montana para vivir su duelo en un lugar tranquilo y lejos de la estresante vida de la ciudad que nunca duerme. Un spin-off de Yellostone y protagonizada por la actriz Michel Pfeiffer y el actor Matthew Fox al que conocemos por su papel del doctor Jack Shephard.

The Madison ha sido creada también en Taylor Sheridan que también el responsable del guion de esta serie y se estrenará en SkyShowtime en 2025, aunque todavía no se sabe la fecha concreta. Además de esta nueva serie, los seguidores del universo de Yellowstone podrán disfrutar a partir del 10 de marzo de la segunda temporada de 1923 que contará con los actores Harrison Ford y Helen Mirren, Y antes de esta serie se rodó 1883 la cual cuenta la historia de la generación de la familia Dutton y cómo realizaron un viaje por todo el país antes de establecerse en la tierra que se convertiría en el Rancho Yellowstone.

Esta original serie se iba a estrenar con el título de 2024, pero al final el elegido fue The Madison. También iba a estar protagonizada por el actor Matthew McConaughey y al final el elegido fue Matthew Fox. Esta serie supone una forma de extender el Universo de Yellowstone para alegría de los seguidores de este western moderno y beneficio de sus creadores que siguen aumentando sus producciones.

¿Qué ocurre en la serie The Madison?

La serie cuenta la historia de una familia neoyorquina que sufre una gran tragedia durante sus vacaciones y decide trasladarse a la rural Montana. Según la sinopsis de la serie se trata de «un estudio sincero del dolor y la conexión humana que sigue a una familia de la ciudad de Nueva York al valle del río Madison, en el centro de Montana».

Los miembros de esta familia se trasladan a una casa en esa zona rural buscando un lugar más tranquilo para pasar su duelo. Cada miembro de la familia lidia en medio del dolor y la tristeza con la pérdida de formas distintas y poco a poco se van conociendo las complejidades de sus relaciones y la fragilidad de los lazos humanos.

Para los que todavía no han visto Yellowstone deben saber que su protagonista es John Dutton, papel interpretado por el actor Kevin Costner que es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. John y sus hijos comenzarán una lucha contra una reserva india y el Gobierno federal de Estados Unidos, el cual intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton. Las peleas y rencillas de esta familia han conquistado a los usuarios de SkyShowtime.

El reparto de esta nueva serie de SkyShowtime

Los protagonistas son los actores Michelle Pfeiffer que interpreta a Stacy, la valiente matriarca de una familia que se muda de Nueva York a Montana y el actor Matthew Fox da vida a Paul, un soltero autosuficiente que adora vivir al aire libre. A la conocida actriz Michelle Pfeiffer la hemos visto en la serie Delta House y Matthew Fox que no triunfaba desde Perdidos y al que habíamos visto en las ficciones Cinco en familia, World War Z, Alex Cross y Extinction.

Además en el reparto están los actores Patrick J. Adams que interpreta el papel de Russell McIntosh, un joven inversor de banca y al que conocemos también por su papel en Perdidos, Elle Chapman el de Paige McIntosh, una mujer adinerada que vive en Nueva York, Beau Garrett a Abigail Reesem, una mujer que se acaba de divorciar y Amiah Miller a Bridgette, su hija mayor.

La plataforma de streaming SkyShowtime ya ha estrenado en 2025 como tenía previsto Sweetpea, la nueva serie de Ella Purnell, Dexter: Pecado original, la serie precuela de Dexter, The Agency (La Agencia), el thriller de Michael Fassbender y el 28 de febrero llega también la miniserie Lockerbie: A Search for Truth basada en el accidente del vuelo 103 de Pan Am y protagonizada por Collin Firth.

Tendremos que esperar a que la plataforma de streaming SkyShowtime anuncie la fecha concreta del estreno de The Madison y a que vayan trascendiendo más detalles sobre esta nueva ficción del universo Yellowstone. Por ahora sus seguidores tendrán que conformarse con ver las cinco temporadas de este western y el estreno de la segunda temporada de 1923 el 10 de marzo en SkyShowtime.