Simeone cierra filas con Griezmann y ‘pasa’ de la Champions: «No voy a hablar más sobre ese tema»
Viernes ajetreado en clave rojiblanca. Al mediodía dos por uno. Primero sorteo de octavos de Champions y posteriormente rueda de prensa de Simeone. Aunque el técnico rojiblanco, fiel a su estilo, no analizó el enfrentamiento continental. Como si aquí no hubiera pasado nada. Tampoco quiso hablar de Griezmann, cuyo futuro está en el aire por el interés del Orlando de la MLS. El Cholo se centró en el partido liguero contra el Oviedo.
«No voy a seguir hablando de ese tema. Focalizo en el partido ante el Oviedo y lo importante que es Griezmann para nosotros. No sabemos lo que va a suceder con Griezmann. No voy a repetir lo importante que es para nosotros. Son insistentes con Griezmann. Estamos hablando con Antoine, sabe lo importante que es para nosotros. Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham… es lo bonito que viene por delante», dijo Simeone.
De lo que sí habló el Cholo fue de Lookman, fichaje caído de pie en el Metropolitano. Cuatro goles y dos asistencias en apenas seis partidos le avalan, pero Simeone le pide más trabajo en su propio campo. «Llegó con ilusión, con ganas de ayudarnos y de crecer. Necesitamos que nos dé lo ofensivo y trabajo defensivo, que lo tiene, porque lo mostró con Nigeria. Que sienta la camiseta del Atlético como siente la camiseta de Nigeria. Así es un jugador muy importante», comentó Simeone.