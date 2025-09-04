Quién es Miri Pérez-Cabrero: su edad, su pareja, quién es su padre y por qué se hizo famosa

Miri Pérez-Cabrero, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las influencers más conocidas de nuestro país. Poco a poco, como consecuencia de su forma de ser y su talento, ha conseguido cautivar a miles de seguidores en sus redes sociales, donde ha creado una amplia y fiel comunidad. Eso sí, hasta llegar a este punto, ha pasado por formatos televisivos como es el caso de MasterChef, así como Supervivientes 2024. Pero no solamente ha destacado en este ámbito, sino también en el interpretativo, puesto que ha formado parte de numerosas series que han alcanzado un gran éxito. Tras confirmarse su participación en la segunda edición de Supervivientes All Stars, es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles de Miri Pérez-Cabrero, a través de su edad, su pareja actual y por qué se hizo famosa.

La trayectoria profesional de Miri Pérez-Cabrero

Nacida el 15 de diciembre de 1993 en Barcelona, Míriam Pérez-Cabrero siempre demostró ser una persona muy inquieta a la hora de aprender. Tanto es así que comenzó a interesarse, cada vez más, por el mundo de la gastronomía. Motivo por el cual, en 2017, decidió participar en MasterChef, donde obtuvo la quinta posición. Fue allí donde conoció a Jorge Brazález, con quien mantuvo una relación sentimental que duró tan sólo unos meses.

Lo cierto es que su participación en el talent culinario le brindó la oportunidad de adentrarse de lleno en las redes sociales, ya que compartía con sus seguidores diversas recetas de lo más saludables. Poco a poco, su comunidad fue aumentando de forma considerable, por lo que empezó a conocer a muchos más influencers como ella, como es el caso de Anita Matamoros, una de sus mejores amigas.

Una de las grandes oportunidades a nivel laboral llegó en 2024, con su participación en Supervivientes. No solamente demostró ser una excepcional concursante, sino que también brindó a la audiencia un emotivo reencuentro con su padre, el artista Eduardo Pérez-Cabrero. En uno de los tantos e infinitos días en Honduras, la joven se sinceró sobre cómo fue para ella enterarse de que su padre era gay y lo mucho que esa noticia afectó al vínculo de ambos. Ahora, todo eso quedó atrás, puesto que esa conexión que existe entre los dos es verdaderamente única.

Cabe destacar que la catalana no solamente se dedica a las redes sociales y le apasiona cocinar, sino que también ha formado parte de numerosos proyectos audiovisuales. Un claro ejemplo lo encontramos en varias producciones de Netflix, como son Fuimos canciones, Sagrada Familia o Alguien tiene que morir. Además, también apareció en varias entregas de La Moderna, serie diaria que se emitía en La 1 de Televisión Española.

Su vida personal

A pesar de dedicarse a las redes sociales, lo cierto es que Miri mantiene un perfil bajo a la hora de dar detalles de su ámbito personal. Lo único que se sabe es que, desde mayo de 2022 y durante aproximadamente dos años, mantuvo una relación sentimental con Pablo Salazar. Por si fuera poco, en agosto de 2025 se le relacionó con Froilán tras la publicación de unas imágenes en una conocida revista del corazón.